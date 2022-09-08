'Güç Yüzükleri' ekibinden 'ırkçılık' tepkisi: Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı

'Güç Yüzükleri' dizisinin oyuncu kadrosu, kadrodaki arkadaşlarına yapılan ırkçılığa tepki gösterdi: 'Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı, Orta Dünya da tamamen beyaz değil.'

Amazon Prime Video'da izleyicilerle buluşan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinde, kurgusal Orta Dünya'nın daha önceki tasvirlerinde beyaz olan karakterleri siyah oyuncuların canlandırması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı. Dizinin oyuncu kadrosu da, çarşamba günü bir açıklama yayınlayarak dizide rol alan bazı arkadaşlarına karşı yapılan "acımasız ırkçılığı" kınadı.

"Çok kültürlü bir dünya"

Variety'nin aktardığı habere göre, açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"'Güç Yüzükleri'nin kadrosu olarak bizler, bazı renk arkadaşlarımızın her gün maruz kaldığı amansız ırkçılığa, tehditlere, tacize ve tacize karşı mutlak bir dayanışma içinde bir aradayız. Bunu görmezden gelmeyi veya tahammül etmeyi reddediyoruz.

Tolkien, tanımı gereği çok kültürlü bir dünya yarattı. Kötülüğün güçlerini yenmek için farklı ırklardan ve kültürlerden özgür insanların dostluk içinde bir araya geldiği bir dünya. 'Güç Yüzükleri' bunu yansıtıyor. Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı, Orta Dünya da tamamen beyaz değil. Beyaz ırk dışındaki ırklar da Orta Dünya'ya aittir ve burada kalmaya devam edecekler.

"Cesaretinizi ve sonsuz yaratıcılığınızı görüyoruz"

Son olarak, başta bu hayran kitlesinde var oldukları için saldırıya uğrayan renkli hayranlarımız olmak üzere bizi destekleyen hayranlarımıza sevgimizi iletiyoruz. Sizi, cesaretinizi ve sonsuz yaratıcılığınızı görüyoruz. Yaptığınız cosplayler, videolar, sanatlar ve anlayışınız bu topluluğu daha zengin bir yer haline getiriyor ve bize amacımızı hatırlatıyor. Seviliyorsunuz ve buraya aitsiniz. Yüzüklerin Efendisi ailesinin ayrılmaz bir parçasınız, arkamızı kolladığınız için teşekkürler." .