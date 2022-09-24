Görenler tanıyamadı; Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı
Usta oyuncu Şevket Altuğ (79), uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Datça'da bir berberde tıraş olan Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı
2022-09-24 08:43:51
"Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ uzun yıllar sonra ortaya çıktı.
Usta oyuncu, geçtiğimiz ay Datça'da bir berberde görüntülendi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.
ŞEVKET ALTUĞ HAKKINDA
Şevket Altuğ, 13 Mart 1943'te Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde okudu. Öğrencilik yıllarında tiyatroyla ilgilendi. Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı.
Şevket Altuğ, "Perihan Abla" dizisindeki "Şakir" ve "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti.
Usta oyuncunun rol aldığı film ve diziler şöyle:
Unutma Beni 2002
Süper Baba 1993-1997:
Gölge Oyunu (Mahmut) 1993
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990
İmdat ile Zarife 1990
Şekerpare 1983
Tokatçı 1983
Dolap Beygiri 1982
Yedi Bela Hüsnü 1982
Hababam Sınıfı Güle Güle 1981
Düşman1979
Sehayatname 1979
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978
Gülen Gözler 1977
Şaban Oğlu Şaban 1977
Hasip ile Nasip 1976
Aile Şerefi 1976
Mağlup Edilemeyenler (Nuri) 1976
Öyle Olsun 1976
Meraklı Köfteci 1976
Kapıcılar Kralı 1976
Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976
İşte Hayat 1975
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