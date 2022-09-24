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Görenler tanıyamadı; Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı

Usta oyuncu Şevket Altuğ (79), uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Datça'da bir berberde tıraş olan Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı

25 Dakika Önce
2022-09-24 08:43:51
Görenler tanıyamadı; Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı

"Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ uzun yıllar sonra ortaya çıktı.

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Usta oyuncu, geçtiğimiz ay Datça'da bir berberde görüntülendi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

ŞEVKET ALTUĞ HAKKINDA

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Şevket Altuğ, 13 Mart 1943'te Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde okudu. Öğrencilik yıllarında tiyatroyla ilgilendi. Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı.

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Şevket Altuğ, "Perihan Abla" dizisindeki "Şakir" ve "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti.

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Usta oyuncunun rol aldığı film ve diziler şöyle:

Unutma Beni 2002

Süper Baba 1993-1997:

Gölge Oyunu (Mahmut) 1993

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990

İmdat ile Zarife 1990

Şekerpare 1983

Tokatçı 1983

Dolap Beygiri 1982

Yedi Bela Hüsnü 1982

Hababam Sınıfı Güle Güle 1981

Düşman1979

Sehayatname 1979

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978

Gülen Gözler 1977

Şaban Oğlu Şaban 1977

Hasip ile Nasip 1976

Aile Şerefi 1976

Mağlup Edilemeyenler (Nuri) 1976

Öyle Olsun 1976

Meraklı Köfteci 1976

Kapıcılar Kralı 1976

Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976

İşte Hayat 1975

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