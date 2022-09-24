Görenler tanıyamadı; Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı

Usta oyuncu Şevket Altuğ (79), uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Datça'da bir berberde tıraş olan Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı