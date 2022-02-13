Gönül Dağı son bölüm izle | Gönül Dağı 51. bölümde neler oldu?

Gönül Dağı son bölüm izle | Gönül Dağı dizisinin 51. bölümü sevenleriyle buluştu. İzleyicinin kendinden bir parça bulduğu dizinin son bölümünde neler oldu? Doğadan ve doğal olan dizi Gönül Dağı 51. bölümü tek parça izle...

Gönül Dağı dizisinin 51. bölümü sevenleriyle buluştu. İzleyicinin kendinden bir parça bulduğu dizinin son bölümünde neler oldu? Doğadan ve doğal olan dizi Gönül Dağı 51. bölümü tek parça izle...

Gönül Dağı 51. bölümde neler oldu?

Ellerindeki son fırsatı da yitiren amcaoğulları üzgün haldedir. İcat işlerine birlikte devam edememelerinin etkisiyle ayrı yollara savrulmalarına neden olan bu durum, amcaoğullarının hayatlarında nasıl gelişmelere sebep olacaktır?

Rıfat'ın kahveyi satılığa çıkartması başta Meryem olmak üzere herkesi üzer. Ameliyat parasını toparlamak için tüm kasabalı el ele verirken, bu birliğin sonunda hedefe ulaşabilecekler midir? Öte yandan Mezarcı İlyas'ın ölümüyle kötü günler geçiren Asya'yı bekleyen gelişme ne olacaktır?

Gönül Dağı son bölüm izle

Gönül Dağı dizisinin son bölümü olan 51. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gönül Dağı'nda 3 ölüm birden!

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda yeni isimler kadroya transfer edildi. İkinci sezon kadroya dahil olan Mezarcı İlyas karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun vedası hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bir ikinci veda ise; senaryo gereği böbrek yetmezliği rahatsızlığı geçiren ve evladının ise böbreğini vermesi sayesinde başarılı bir operasyon geçiren Arif karakteriyle gerçekleşti.

Ege Aydan'ın canlandırdığı Münir Başkan'ın ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak.

Tüm bunların yanı sıra rol icabı kanser hastalığıyla mücadele eden ve ilk bölümden beri gerek konuşmalarıyla gerekse hal ve hareketleriyle izleyenlerin gönlünü fetheden Sefer karakterinin de ayrılacağı iddiası ileri sürüldü. Ferdi Sancar'ın başarılı bir şekilde oynadığı ve seyircinin en sevdiği karakterler arasında yer alan Sefer'in ekipten çıkacağı söylentisi hayranlarını hüzne boğdu. .