Gönül Dağı Dizisi Konusu Nedir? Gönül Dağı Oyuncu Kadrosu
Gönül Dağı dizisi konusu ne? Gönül Dağı dizisinde yer alan oyuncular kimler? Gönül Dağı dizisi çekimi nerede yapılmakta? Yönetmen Yahya Samancı, Yapımcı Ferhat Eşsiz, Senarist ve hikaye Ali Asaf Elmas ve Mustafa Çiftçinin kalem aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinde Gönül Dağı, arama motorunda en çok araştırılan diziler arasında yer aldı. Sizler için bu dizi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz.
2022-08-18 23:57:51
Gönül Dağı Dizisi Konusu
Gönül Dağı dizisi konusu nedir? TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarını, Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini, çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icatı, düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanını, Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atlarını konu edinen aile ile izlenebilecek dram, aşk temalı bir dizidir. Dizi fragmanında “Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...” sözleri ile büyük bir merak uyandıran bu dizide Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağının hikayesi anlatılmakta.
Gönül Dağı Nerede Çekiliyor?
Gönül Dağı nerede çekimi yapılmakta? Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.
Gönül Dağı Oyuncu Kadrosu
- Berk Atan- Taner
- Gülsim İlhan Ali-Dilek
- Yavuz Sepetçi-Ciritçi Abdullah
- Ege Aydan-Münir Bey
- Semih Ertürk-Veysel
- Ecem Özkaya-Zahide
- Cihat Süvarioğlu-Ramazan
- Ferdi Sancar-Dolmuşçu Sefer
- Çiğdem Aygün-Keriman
- Eser Eyüboğlu-Selami
- Ali Düşenkalkar-Düğüncü Muammer
- Hazal Çağlar-Asuman
- Erdal Cindoruk-Ağıtçı Hüseyin
- Feyza Işık-Döndü
- Nazlı Pınar Kaya-Cemile
- Gülhan Tekin-Günşıl
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