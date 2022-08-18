Gönül Dağı Dizisi Konusu Nedir? Gönül Dağı Oyuncu Kadrosu

Gönül Dağı dizisi konusu ne? Gönül Dağı dizisinde yer alan oyuncular kimler? Gönül Dağı dizisi çekimi nerede yapılmakta? Yönetmen Yahya Samancı, Yapımcı Ferhat Eşsiz, Senarist ve hikaye Ali Asaf Elmas ve Mustafa Çiftçinin kalem aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinde Gönül Dağı, arama motorunda en çok araştırılan diziler arasında yer aldı. Sizler için bu dizi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz.