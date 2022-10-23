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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gönül Dağı 73. bölüm izle | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm full izle

Gönül Dağı 73. bölüm izle | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm full izle

Gönül Dağı 73. bölüm izle | Sezon 3 bölüm 73'ü yayınlanan Gönül Dağı dizisi, çok sevildi. Heyecan ve mutluluk barındıran 73. bölümün tüm detaylarını sizler için derledik. TRT 1 Gönül Dağı son bölüm full izle!

4 Gün Önce
2022-10-23 10:40:05
Gönül Dağı 73. bölüm izle | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm full izle

Gönül Dağı 73. bölüm izle | Sezon 3 bölüm 73'ü yayınlanan Gönül Dağı dizisi, çok sevildi. Heyecan ve mutluluk barındıran 73. bölümün tüm detaylarını sizler için derledik. TRT 1 Gönül Dağı son bölüm full izle!

Gönül Dağı 73. bölüm özeti

Veysel için mahkeme zamanı gelmiştir. Ancak kaportacı dükkanında bulunan bıçak, işleri zora sokmuştur. Amcaoğulları bıçağı dükkana atan kişiyi bulmak için kasabada büyük bir plan yaparlar. Uyguladıkları bu plan sayesinde amaçlarına ulaşabilecekler midir? Öte yandan bütün olanlardan habersiz, dükkana bıçağı atanı gören tek kişi olan Selma Öğretmen, bu bilgiyle ne yapacaktır? Tüm mücadelelerin sonunda Veysel hapisten çıkabilecek midir?

Gönül Dağı 73. bölüm izle

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