Gönül Dağı 54. bölüm tek parça izle | TRT 1 Gönül Dağı son bölüm özeti

Gönül Dağı 54. bölüm tek parça izle | TRT 1'in en sevilen ve bizden öyküsü Gönül Dağı'nın son bölümü sevenleriyle buluştu. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin son bölümündeki ameliyat sahnesi oldukça duygulandırıcıydı. Peki ama Gönül Dağı dizisinin son bölümünde neler oldu, son bölüm özeti ve Gönül Dağı 54. bölüm linki...

TRT 1'in en sevilen ve bizden öyküsü Gönül Dağı'nın son bölümü sevenleriyle buluştu. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin son bölümündeki ameliyat sahnesi oldukça duygulandırıcıydı. Peki ama Gönül Dağı dizisinin son bölümünde neler oldu, son bölüm özeti ve Gönül Dağı 54. bölüm linki...

Gönül Dağı 54. bölüm tek parça izle

TRT 1 dizilerinden sevilen yapım Gönül Dağı dizisinin son bölümü yayınlandı. Son bölüm olan 54. bölümü izlemek için linke tıklayın. GÖNÜL DAĞI 54. BÖLÜM LİNKİ...

TRT 1 Gönül Dağı son bölüm özeti

Uçan arabanın test sürüşünün başarılı geçmesi ile Taner'i bekleyen yeni fırsatlar vardır. Taner'in yükselişe geçmesinin yanı sıra Veysel ve Ramazan'da ise durum tam aksi yönde seyretmektedir.

Hayat, amcaoğullarını ayrı noktalara sürüklerken, çalıştığı şirket tarafından Taner'e önemli manevralar almasını sağlayacak bir teklif sunulur fakat kabul ettiği takdirde vazgeçmesi gereken şeyler olacaktır. Herkesin hayatını etkileyecek bu durum karşısında Taner'in alacağı karar ne olacaktır?

Öte yandan Sefer'in ameliyat günü yaklaştıkça Zahide'nin içindeki korku da büyümektedir. Zorlu bir ameliyat olacağı herkes tarafından duyulurken, tüm aile yine el eledir. Ameliyat öncesi yaşanan sürpriz, bir gelişme, işlerin iyice zorlaşmasına neden olurken, ameliyat bittiğinde Sefer'i nasıl bir son beklemektedir.

Gönül Dağı Sefer ölüyor mu?

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Sefer'in ameliyatı gündem oldu. Çok konuşulan sahnede hüzün dolu anlar yaşansa da Sefer ameliyattan sağ salim çıktı. .