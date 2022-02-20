Gönül Dağı 52. bölüm tek parça izle | Gönül Dağı yeni bölüm (52.bölüm) full HD

Gönül Dağı 52. bölüm tek parça izle | İçimizden bir parça olan ve her hafta yeni bi konuya değinen Gönül Dağı dizisinin son bölümü yürekleri burktu. Peki ama Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler oldu? Gönül Dağı 52. bölüm tek parça linkine nereden ulaşılır? Gönül Dağı yeni bölümü...

İçimizden bir parça olan ve her hafta yeni bi konuya değinen Gönül Dağı dizisinin son bölümü yürekleri burktu. Peki ama Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler oldu? Gönül Dağı 52. bölüm tek parça linkine nereden ulaşılır? Gönül Dağı yeni bölümü...

Gönül Dağı 52. bölüm tek parça izle

Hayatlarıyla ilgili önemli manevralar kat eden amcaoğulları, aldıkları kararların sunduğu gerçeklikle yüzleşmeye başlamışlardır. Taner, ona sağlanan yeni imkanlara alışmaya çalışırken, Veysel düğüncü dükkanında, Ramazan ise Asya ile nişan hazırlığındadır…

Öte yandan Rıfat ve Meryem göz ameliyatı için yola çıkar. Büyük umutlarla gittikleri ameliyat, Rıfat ve Meryem için nasıl gelişmeleri beraberinde getirecektir? Bunun paralelinde aldığı ilk iş olan nişanla ilgilenen Veysel, nasıl bir sona sürüklenecektir?

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Gönül Dağı'nın düğüncü Muammer'i kardeşi, Seksenler yıldızı çıktı!

Gönül Dağı dizisinde düğüncü Muammer karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar'ın kardeşi, Seksenle dizisinde Şükriye karakterini canlandıran Munis Düşen Kalkar. Benzerlikleriyle de konuşulan iki kardeş de oyunculuk mesleğini seçti.

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