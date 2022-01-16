Gönül Dağı 47 bölüm izle | Gönül Dağı son bölüm tek parça izle

Gönül Dağı dizisinin 47. bölümü yayınlandı. İlk bölümünden bu yana bizden bir parça bulduğumuz dizinin her bölümü ayrı bir sevecenlik ve içtenlik barındırıyordu. Bir süre yayınlanmayan dizinin son bölümü merakla bekleniyordu. Peki ama 47. bölümde neler oldu? İşte Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ve detaylar...

Gönül Dağı dizisinin 47. bölümü yayınlandı. İlk bölümünden bu yana bizden bir parça bulduğumuz dizinin her bölümü ayrı bir sevecenlik ve içtenlik barındırıyordu. Bir süre yayınlanmayan dizinin son bölümü merakla bekleniyordu. Peki ama 47. bölümde neler oldu? İşte Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ve detaylar...

Gönül Dağı 47. bölüm

Gönül Dağı dizisinin beklenen 47. bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yeni bölümde;

SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir? Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan'ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?

Öte yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1'de.

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