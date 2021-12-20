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Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkırda yeni şirket nasıl kurulur?

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkırda yeni şirket nasıl kurulur?

Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkırda yeni şirket nasıl kurulur?

Ekranların en sevilen ve en bizden olan dizisi Gönül Dağı'nı 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Birçok olayı sürükleyici bir şekilde aktaran dizinin yeni bölümünde izleyiciyi neler bekliyor? Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm, Gönül Dağı yeni fragman...

2 Saat Önce
2021-12-20 19:06:12
Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkırda yeni şirket nasıl kurulur?

Ekranların en sevilen ve en bizden olan dizisi Gönül Dağı'nı 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Birçok olayı sürükleyici bir şekilde aktaran dizinin yeni bölümünde izleyiciyi neler bekliyor? Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm, Gönül Dağı yeni fragman...

Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı yayınlandı!

Sevilen yapım Gönül Dağı'nın son fragmanını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız. Birçok olayı birbirine bağlayan dizinin yeni fragmanında kırsalda şirket kurma fikri bile izleyicinin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Gönül Dağı Dizisi 45. Bölüm Fragmanını İzlemek İçin Tıklayınız...

Gönül Dağı Dizisi

17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikâyelerinden esinlenerek çekilmiştir. Köprü Film yapımı dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz üstlenmektedir. Yönetmen koltuğunda ise, daha önce geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yeşil Deniz dizisinin de yönetmeni olan Yahya Samancı bulunmaktadır.

Eskişehir'de geçen dizinin oyuncu kadrosu aşağıda yer alıyor.

  • Berk Atan – Taner,
  • Gülsim Ali İlhan – Dilek
  • Ecem Özkaya – Zahide,
  • Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer,
  • Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin
  • Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer
  • Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah,
  • Gülhan Tekin – Günşıl
  • Feyza Işık – Döndü,
  • Nuri Gökaşan- Dişçi Musa,
  • Cihat Süvarioğlu- Ramazan,
  • Semih Ertürk- Veysel,
  • Nazlı Pınar Kaya – Cemile
  • Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,
  • Eser Eyüboğlu – Selami
  • Çiğdem Aygün – Keriman
  • Şebnem Dilligil – Halime
  • Hüseyin Sevimli – Rıfat
  • Zümre Meğreli – Hemşire Elif
  • Hazal Çağlar – Asuman
  • Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen,
  • Serkan Kuru - Doktor Kemal

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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