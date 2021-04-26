Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli ücretli dizi ve film platformu Netflix'te 23 Nisan günü yayınlanmaya başlanan Gölge ve Kemik (Shadow and Bone) adlı dizi milyonlarca kişi tarafından izlendi. Gölge ve Kemik dizisinin yeni sezonu ise şimdiden merakla bekleniyor. Kitaptan uyarlanarak izleyici karşısına çıkan Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman çıkacak? Gölge ve Kemik yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu? Shadow and Bone 2. sezon ne zaman başlayacak?

Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman çıkacak? ABD merkezli ücretli dizi ve film platformu Netflix'te 23 Nisan günü yayınlanmaya başlanan Gölge ve Kemik (Shadow and Bone) adlı dizi milyonlarca kişi tarafından izlendi. Gölge ve Kemik dizisinin yeni sezonu ise şimdiden merakla bekleniyor. Kitaptan uyarlanarak izleyici karşısına çıkan Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman çıkacak? Gölge ve Kemik yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu? Shadow and Bone 2. sezon ne zaman başlayacak?

Filmler, diziler, televizyon programlarının puanlandığı veri tabanı IMDB'de 8,200 kişinin oyunu alarak 8,2 puana sahip olan Gölge ve Kemik dizisinin 2. sezonu milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Kitaptan uyarlanan diziler arasına giren ve milyonlarca Netflix hesabından izlenen Gölge ve Kemik dizisinin 2. sezonu hakkında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bu yazımızda Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman çıkacak? Gölge ve Kemik yeni sezon çıkış tarihi belli oldu mu sorularına yanıt bulacağız. Peki Shadow and Bone 2. sezon ne zaman başlayacak?

Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman çıkacak?

23 Nisan 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başlayan dizi birkaç gün içinde milyonlarca hesap üzerinden izlendi. Dizi ayrıca milyonlarca kişi tarafından da indirildi. Dizinin 1. sezonu heyecanlı bir şekilde bitti. Dizinin devamını bekleyenler Gölge ve Kemik 2. sezon ne zaman çıkacak? sorusunu sormaya başladı. Gölge ve Kemik dizisi gösterime gireli henüz sayılı günler oluyor. Dizinin 2. sezonuna dair henüz resmi bir açıklama yok. Gölge ve Kemik 1. sezonun herkes tarafından izlenip sinirilimesinin ardından yapımcıların Shadow and Bone 2. sezon için kolları sıvaması bekleniyor. Korona pandemisi nedeniyle de yapımcılar erkenden hareket etmek istemiyor. Diziden gelecek geri bildirimler doğrultusunda Gölge ve Kemik 2. sezon çekimlerine başlanılıp başlanmayacağına karar verilecek. Ancak şunu rahtlıkla söyleyebiliriz Gölge ve Kemik 2. sezonunun gelmesi kaçınılmaz görünüyor. Tahminlere göre Gölge ve Kemik 2. sezonunun 2022 yılının yaz aylarında ya da yaz sonu gibi gelmesi muhtemel. Ancak tekrar belirtmekte fayda var henüz dizinin 2. sezonuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Belirtmiş olduğumuz tarihler sadece tahmin.

Gölge ve Kemik yeni sezon çıkış tarihi

Gölge ve Kemik (Shadow and Bone) yeni sezon çıkış tarihi henüz belli değil. Netflix'ten ve dizi yapımcılarından Shadow and Bone 2. sezon çıkış tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak tahminlere göre Gölge ve Kemik 2. sezonun 2022 yılının yaz aylarında gelmesi muhtemel görünüyor.

Gölge ve Kemik Türkçe altyazılı fragman

Gölge ve Kemik dizisi konusu nedir?

Gölge ve Kemik dizisi Netflix'te yayınlanmaya başladıktan sadece birkaç gün içinde milyonlarca kez izlendi ve Netflix'in en iyi çıkış yapan yapımları arasına girdi. Diziyi izlemeyenler de Gölge ve Kemik dizisi konusu nedir? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Dizi fantastik türde bir dizidir. Dizide güçleri olan bir genç kızın başından geçen olaylar anlatılır. Dizide yetim bir haritacı olan Alina Starkov'un (Jessie Mei Li) güçlerinin olması ile karanlık dünya ile giriştiği mücadele anlatılır. Grisha evreninde geçen “Shadow and Bone” konu olarak, ikiye bölünmüş bir evrende vahşi yaratıklara komşu olarak yaşayan insanları takip ediyor. İki ülkeyi birleştirebilecek sihirli bir gücün varlığını keşfeden bir asker, kendisini zorlu bir savaşın ortasında buluyor.

Gölge ve Kemik bölümleri

Dizinin, süreleri 45 ile 58 dakika arasında değişen 1. sezon bölümleri şöyle sıralanıyor:

1. Sezon 1. Bölüm: "Işık Patlaması"

1. Sezon 2. Bölüm: "Hepimiz Birilerinin Gözünde Canavarız"

1. Sezon 3. Bölüm: "Dünyanın Merkezi"

1. Sezon 4. Bölüm: "Otkazat'sya"

1. Sezon 5. Bölüm: "Bana Kim Olduğunu Göster"

1. Sezon 6. Bölüm: "Kalp Bir Oktur"

1. Sezon 7. Bölüm: "Karanlıklar Diyarı"

1. Sezon 8. Bölüm: "Yas Yok"

Shadow and Bone (Gölge ve Kemik) oyuncu kadrosu

Jessie Mei Li (Dizideki Rolü: Alina Starkov)

Archie Renaux (Dizideki Rolü: Malyen Orefsev)

Ben Banes (Dizideki Rolü: General Krigan)

Freddy Carter (Dizideki Rolü: Kaz Brekker)

Amita Suman (Dizideki Rolü: Inej Ghafa)

Kit Young (Dizideki Rolü: Jasper Fahey)

Daisy Head (Dizideki Rolü: Genya Safin)

Zoe Wanamaker (Dizideki Rolü: Baghra)

Danielle Galligan (Dizideki Rolü: Nina Zenik)

Calahan Skogman (Dizideki Rolü: Matthias Helvar)

Jasmine Blackborow (Dizideki Rolü: Marie)

Sujaya Dasgupta (Dizideki Rolü: Zoya Nazyalensky)

Simon Sears (Dizideki Rolü: Ivan)

Julian Kostov (Dizideki Rolü: Fedyor Kaminsky)

Luke Pasqualino (Dizideki Rolü: David Kostyk)

Gabrielle Brooks (Dizideki Rolü: Nadia Zhabin)

Kevin Eldon (Dizideki Rolü: Apparat)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.