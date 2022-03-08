Geyhatu öldü mü? Geyhatu tarihte nasıl, ne zaman öldü? Geyhatü'yü gerçekte Osman Bey mi öldürdü? Kuruluş Osman dizisini izleyenler Geyhatu karakterinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Son yayınlanan fragmanda Osman Bey Geyhatu'yu idam sehpasına oturtuyor. Kuruluş Osman 85. bölümde Geyhatu'nun geleceği merak edilirken tarihte Geyhatu'nun ne zaman ve nasıl öldüğü araştırılmaya başlandı.

Geyhatu öldü mü? Geyhatu tarihte nasıl öldü? Geyhatü'yü gerçekte Osman Bey mi öldürdü? Kuruluş Osman dizisini izleyenler Geyhatu karakterinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Son yayınlanan fragmanda Osman Bey Geyhatu'yu idam sehpasına oturtuyor. Kuruluş Osman 85. bölümde Geyhatu'nun geleceği merak edilirken tarihte Geyhatu'nun ne zaman ve nasıl öldüğü araştırılmaya başlandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın en dikkat çekici sahnesini Türk düşmanı Geyhatu'nun idam sehbasına oturtuluşu oldu. Geyhatu karekterinin ölüp olmediği merak edilmeye başlandı. Peki Geyhatu öldü mü? Geyhatu tarihte nasıl öldü? Geyhatü'yü gerçekte Osman Bey mi öldürdü? İşte tarihte Geyhatu'nun yaşamı ve ölümü...

Geyhatu öldü mü?

Maruf Otajonov tarafından canlandırılan Geyhatu Han'ın Kuruluş Osman dizisinde ölüp ölmediği merak ediliyor. Dizinin son fragmanında Geyhatu'nun Osman Bey tarafından idam sehpasına oturtulduğu görülüyor. Tarih sahnesine bakıldığı zaman da Geyhatu'nun idam edilerek öldürüldüğü görülüyor.

Geyhatu tarihte nasıl, ne zaman öldü?

Ülkede ekonominin iyice bozulması, günlerini zevk ve eğlence içerisinde geçiren Geyhatu'ya karşı Moğol ileri gelenlerinin Baydu'yu destekleyerek isyan başlatmasına sebep oldu. 21 Mart 1295'te Hemedan civarında yapılan savaşta Baydu'ya yenilerek Mugan'a kaçtı. Ancak kısa süre içerisinde yakalanarak 24 Mart 1295 tarihinde idam edildi.

Geyhatu kimdir?

Geyhatu Han İlhanlı Devleti'nin hükümdarıydı.

24 Mart 1295 yılında ölen Geyhatu 1291-1295 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu. 1288 yılında Anadolu Selçuklularına isyan eden Eşrefoğulları ile Karamanoğullarını cezalandırmak için düzenlediği seferde Larende ve Karaman bölgesini tahrip etti. Antalya'da bulunduğu sırada Argun Han'ın ölüm haberini alması üzerine Azerbaycan'a dönerken Ahlat yakınlarında 22 Temmuz 1291 tarihinde hükümdarlığını ilân etti. Ancak Anadolu'da Türkmenlerin isyan haberini alınca Azerbaycan'a gitmeyip Şiktur Noyan'ı nâib tayin ederek İlhanlı otoritesine başkaldıran başta Karamanoğulları olmak üzere Türkmen beylerini cezalandırmak üzere Anadolu'ya geri döndü. Larende'yi yağmaladıktan sonra Menteşe, Beyşehir, Kütahya ve Denizli topraklarına saldırıda bulundu. 23 Aralık 1291'de Denizli'yi ele geçirdi. Şubat 1292'de Konya'ya gelen Geyhatu Han, bir süre sonra Azerbaycan'a dönerek 29 Mayıs 1292'de Aladağ'da tahta çıktı.

Geyhatu devrinde de İlhanlı-Memlük mücadelesi devam etmekle birlikte her iki tarafta doğrudan bir savaşa girmemeye çaba gösterdi. Argun Han döneminde Memlüklerle yapılan savaş ve ülkede besi hayvanlarında görülen salgın hastalıklar yüzünden devletin malî durumu iyice bozulmuştu. Geyhatu döneminde ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ülkedeki düzeni daha da bozmaya başladı. Ekonomiyi düzeltmek için 1294 yılında altın ve gümüş paralarla ticareti yasaklanıp, “çav” adı verilen kağıt paraların tedavüle sürülüp altın ve gümüş paralarla değiştirilmeye başlanması ülkedeki ticareti durma noktasına getirdiğinden bu uygulamadan kısa süre sonra vazgeçmek zorunda kaldı.

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