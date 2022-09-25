Gerilim Dizileri Neler? Gerilim Dizisi İzle
En güzel gerilim dizileri neler? Türk gerilim dizileri, gerilim dizisi izle… Arama motorunda en çok araştırılan konulardan gerilim dizileri hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-25 17:47:59
En Güzel Gerilim Dizileri
- Şahsiyet
- La Casa de Papel
- Prison Break
- Dexter
- Westworld
- Fringe
- Dexter (2006 – 2013)
- Dark
- Black Mirror
- The Undoing (2020) IMDb: 7.5
- Vezir Gambiti (2020) IMDb: 8.7
- Raised by Wolves
- Safe (2018) IMDb: 7.3
- Homeland (2011 – 2020)
- Robot (2015 – 2019)
- The Outsider (2020 - )
- Yabancı (TV Series 2020) IMDb: 7.8
- Marcella (TV Series 2016) IMDb: 7.4
- Ratched (2020)
- Criminal Minds
- How to Get Away with Murder
- American Horror Story (2011 - )
- The Walking Dead (2010 - )
- Penny Dreadful (2014 – 2016)
- Bates Motel (2013 – 2017)
- Strike Back (2010 - )
- Ozark (2017 - )
- Bodyguard (2018)
- Hannibal (2013 – 2015)
- Manhunt (2017 - 2020)
- The Sinner (2017–)
- Waco (2018–)
- Kalifat (2020) - IMDb: 8.2
- Tehran (2020) - IMDb: 7.4
- The Spy (2019) - IMDb: 7.9
Türk Gerilim Dizileri
- Fatma (2021)
- 50M² (2021)
- Masumiyet (2021)
- Hükümsüz (2021)
- Ölüm Zamanı (2021)
- Börü 2039 (2021)
- Terapist (2021)
- Senkron (2021)
- Yalancılar ve Mumları (2021)
- Olağan Şüpheliler (2021)
- Fandom (2021)
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