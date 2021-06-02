Geniş Aile Yapıştır oyuncuları kimler? Konusu Nedir?

Geniş Aile Yapıştır internette şu sıralarda en sık arananlar içerisine girdi. Peki, bu filmin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hangi kanalda kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı…

Ömer Uğur yönetmenliğinde çekilen Geniş Aile: Yapıştır! filminin oyuncularının bir bölümünü şu isimler oluşturuyor: Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz…

Geniş Aile: Yapıştır! konusu Cevahir her zamanki gibi yine daldan düşen yaprak gibi savrulmaktadır.

Zekai ise keskin zekasını kullanarak kumarhanelerdeki rulet çarkını kontrol edebilecek bir saat düzeneği geliştirir. Kolay para elde edebileceğini düşünen Cevahir de daha düzenek tam hazır olmadan kumar masasına oturur. Ancak düzenek tam çalışmadığı için ödünç paraları başkaları kazanır. Bunun üzerine korsan kumarhane kralı Paçacı parasının geri ödenmesi için Zekai'nin sevgilisi Pırıl'ı rehin alır. Para ödenmezse Pırıl öldürülecektir. Bunun üzerine Cevahir ve tayfası saat düzeneğini kullanarak Kıbrıs kumarhanelerinden parayı kazanıp Pırıl'ı kurtarmaya karar verir.

Onları Kıbrıs'ta karşılayan Koyu Bilal de pay isteyerek plana dahil olur. Ancak işler sandıkları kadar kolay olmayacaktır…

Televizyon ekranlarının en sevilen, uzun soluklu projelerinden biri olan Geniş Aile dizisinin sinema filmi olan yapımda, çekirdek kadro büyük ölçüde korunuyor. Komedi türündeki filmin yapımcılığını Barakuda Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda dizide olduğu gibi Ömer Uğur oturuyor. Senaryo ise Cüneyt İnay'a ait.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.