Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölüm izle | Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölüm tek parça full izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölüm izle | İlk bölümüyle hayranlık uyandıran Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 2.bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölüm linki araştırılıyor. Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölüm tek parça full izle...

İlk bölümüyle hayranlık uyandıran Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 2.bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölüm linki araştırılıyor. Show Tv Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölüm tek parça full izle...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 2. bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Sadi Payaslı'nın okula gelişi Karabayır Lisesi'ndeki herkeste bir merak uyandırır. Araz'la yaşadıkları olay sonucu Sadi Payaslı okulun yeni efsanesi haline gelir. Bu duruma çok öfkelenen Araz, ilk iş olarak okula gelen beşlinin nereden ve neden geldiğini öğrenmeye çalışır. Müdür Mahir'den istediği bilgiyi alamayan Araz'ın gerçekleri öğrenmek için başka planları vardır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı karakter ile herkes tarafından sevilen Devrim Özkan, Songül'ü canlandırıyor.

1996 yılında Muğla'da dünyaya gelen güzel oyuncu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde sahne sanatları fakültesi oyunculuk ana sanat dalı bölümünden mezun oldu. Birçok dizide yer alan Özkan, Ramo dizisinin ikinci sezonunda dahil olmuş ve büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.