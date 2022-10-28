Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. bölüm izle full | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. sezon 15. bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. bölüm izle full | Sevilen dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin her bölümü, sosyal medyada çok konuşuluyor. Peki ama son bölümde neler oldu, dizinin yeni bölüm konusu ne? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. sezon 15. bölüm izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. bölüm izle full | Sevilen dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin her bölümü, sosyal medyada çok konuşuluyor. Peki ama son bölümde neler oldu, dizinin yeni bölüm konusu ne? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. sezon 15. bölüm izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. bölüm konusu

Songül arabadan son anda atlayarak kurtulur. Organize Şube'ye gidip durumu anlatmak istediğinde, Serdar müdür başta olmak üzere ekip arkadaşları durumu şok geçirerek dinler.

Yılan ekibinin toplantısı akla gelmeyecek bir alanda gerçekleşir. Sadi de toplantıda en ön sırada yerini almış olur. Yılan ekibi tarafından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan Songül, Semih'le buluşur. Melek'i evden kovan Aygün'ün Celal'in tahtasına yazdığı yazılarla aklı karışır. Celal'in dolduruşuyla kızını aramak için gittiği adreste olay çıkarmayı ihmal etmez. Melek gizlendiğini sandığı yerde çocukluğuna ait anıları hatırlarken gece sonunda yalnız olmadığını bir kez daha anlamış olur.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 15. bölümünü izlemek için linke tıklayın. GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 15. BÖLÜM LİNKİ...