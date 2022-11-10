Gecenin Ucunda 6. bölüm izle | Gecenin Ucunda son bölüm izle

Gecenin Ucunda 6. bölüm izle | Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Gecenin Ucunda dizisinin 6. bölümü yayınlandı. Dizinin merak edilenlerini sizler için derledik. Gecenin Ucunda son bölüm izleme ekranı ve dizinin konusu...

Gecenin Ucunda 6. bölüm izle | Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Gecenin Ucunda dizisinin 6. bölümü yayınlandı. Dizinin merak edilenlerini sizler için derledik. Gecenin Ucunda son bölüm izleme ekranı ve dizinin konusu...

Gecenin Ucunda 6. bölüm özeti

Kazım'ın aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularını kontrol eder. Bu aşamada Kazım'dan uzak durmaya gayret eder. Berrin'in hastalığı Kazım ve Macide'yi bir sırra götürür. Berrin'i ölümcül hastalıktan kurtarmak için Kazım çok çabalar.

Gecenin Ucunda 6. bölüm izle

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Gecenin Ucunda kitabı hakkında

Romanın kahramanı Macide, aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat kurmaya çalıır. İnsanca bir dünyaya kavuşmak çabasında başarılı olacağı kesin değildir. Kuşkuludur. Gecenin Ucunda, büyük bir aşk romanı aynı zamanda.