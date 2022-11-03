Gecenin Ucunda 5. bölüm izle tek parça full HD | Gecenin Ucunda son bölüm izleme ekranı

Gecenin Ucunda 5. bölüm izle tek parça full HD | Neslihan Atagül Doğulu ve Kenan Doğulu'nun başrollerinde oynadığı Gecenin Ucunda dizisinin 5. bölümü yayınlandı. Dizinin final yapacağına dair konuşmalar, merak uyandırdı. Peki ama Gecenin Ucunda dizisi gerçekten final yapacak mı? İşte son bölüm izleme ekranı ve detaylar...

Gecenin Ucunda 5. bölüm izle tek parça full HD | Neslihan Atagül Doğulu ve Kenan Doğulu'nun başrollerinde oynadığı Gecenin Ucunda dizisinin 5. bölümü yayınlandı. Dizinin final yapacağına dair konuşmalar, merak uyandırdı. Peki ama Gecenin Ucunda dizisi gerçekten final yapacak mı? İşte son bölüm izleme ekranı ve detaylar...

Gecenin Ucunda 5. bölüm özeti

Macide, Işık Ailesi'nden uzak durmakta kararlıdır fakat Handan'ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenince Kazım'la baş başa bir yolculuğa çıkar. Maceralı yolculuğun sonunda Kazım'ın kendisi hakkındaki gerçek hislerini öğrenen Macide şok olur.

Gecenin Ucunda 5. bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinin 5. bölümünü izlemek için linke tıklayınız. GECENİN UCUNDA 5. BÖLÜM LİNKİ...

Gecenin Ucunda final yapacak mı?

Reytingleri düşük olan Gecenin Ucunda dizisinin final yapacağına dair konuşmalar sürüyor. Dizinin aynı gün yayınlanan 6 diziye dayanamadığı ve reytinglerin beklenen seviyede olmadığı düşünülüyor.

Şu an için yapımcılardan ve kanaldan finale dair bir açıklama gelmedİ. Açıklama yapıldığında haber sitemizden Gecenin Ucunda dizisini final yapıp yapmayacağını öğrenebilirsiniz.