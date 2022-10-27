Gecenin Ucunda 4. bölüm izle full | Star TV Gecenin Ucunda 4. bölüm konusu ve izleme ekranı

Gecenin Ucunda 4. bölüm izle full | Bir kitaptan uyarlanan ve başrollerinde evli bir çiftin yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü izleyicisine sunuldu. Peki son bölümde neler oldu ve Gecenin Ucunda dizisi YouTube'da yayınlandı mı? İşte Star TV Gecenin Ucunda 4. bölüm konusu ve izleme ekranı!

Gecenin Ucunda 4. bölüm izle full | Bir kitaptan uyarlanan ve başrollerinde evli bir çiftin yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü izleyicisine sunuldu. Peki son bölümde neler oldu ve Gecenin Ucunda dizisi YouTube'da yayınlandı mı? İşte Star TV Gecenin Ucunda 4. bölüm konusu ve izleme ekranı!

Gecenin Ucunda 4. bölüm konusu

Ahmet ve Macide'yi yeni bir sayfa açmaya davet eden Kazım'ın aklında başka planlar döner. Ahmet, aşkı için Kazım'a rest çeker ve planını açıklar.

Ahmet, Macide'yle evlenmeyi kafaya koyar. Kazım araya girdiği takdirde, Ahmet onunla ebediyen görüşmeyeceğini ifade eder. Bu olaylar dönerken Macide, kendini Nermin'in kıskançlık oklarının altında buluveriri.

Gecenin Ucunda 4. bölüm izle full

Gecenin Ucunda dizisinin son bölümünü tek parça halinde izlemek için linke tıklayın. GECENİN UCUNDA 4.BÖLÜM LİNKİ...

Gecenin Ucunda dizisi hakkında

TMC Film ve Âlim Yapım imzalı Gecenin Ucunda dizisinin ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde sevenleriyle buluştu. Dizinin yönetmenliğini Barış Erçetin yapıyor ve senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür yazıyor. Dizinin başrollerinde; Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu gibi isimler yer alıyor.

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