Friends Netflix'ten kaldırıldı mı? Friends dizisi Netflix'te neden yok? Friends neden yayından kaldırıldı?

Friends Netflix'ten kaldırıldı mı? Geçtiğimiz yıl Netflix Türkiye bünyesine eklenen Friends dizisi, en çok izlenenler kategorisinde yer alıyordu. FAkat alınan karala Friends yayından kaldırıldı. Friends dizisi Netflix'te neden yok? İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl Netflix Türkiye bünyesine eklenen Friends dizisi, en çok izlenenler kategorisinde yer alıyordu. FAkat alınan karala Friends yayından kaldırıldı. Friends dizisi Netflix'te neden yok? İşte detaylar...

Friends Netflix'ten kaldırıldı mı?

Netflix Türkiye'de Friends dizisi kaldırıldı. Bunun yanı sıra Netflix Türkiye'de artık Sherry Lansing tarafından yaratılan Ahlaksız Teklif ile Christopher Nolan imzalı Yıldızlar Arası filmleri de yayınlanmayacak.

Friends konusu ne?

1994'te yayınlanmaya başlayıp 2004'e kadar 10 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde devam eden komedi dizisi, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın hayatını konu alıyor.

Friends Amerika'da da yayından kaldırıldı mı?

Netflix, Friends'i 2020 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlayabiliyordu. Ancak Warner Bros. Discovery'nin abonelik tabanlı dijital yayın platformu HBO Max'in Mayıs 2020'de hayata geçmesiyle kaldırmak zorunda kaldı.

Amerika'da şu anda Friends dizisi sadece HBO Max'te izlenebiliyor.