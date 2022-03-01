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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Film yapım şirketlerinden Rusya kararı

Film yapım şirketlerinden Rusya kararı

Warner Bros, Disney ve Sony Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Rusya'da film gösterimlerini durdurdu.

4 Saat Önce
2022-03-01 13:02:02
Film yapım şirketlerinden Rusya kararı

BBC'nin haberine göre, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri, The Batman, Turning Red ve Morbius gibi filmlerin Rusya'da vizyona girişlerini iptal etti.

Bir Warner Bros yetkilisi, "Ukrayna'daki insani kriz dolayısıyla, WarnerMedia uzun metrajlı filmi The Batman'in Rusya'da gösterimini duraklatıyor." ifadesini kullandı.

Disney'den yapılan açıklamada da "Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önüne alındığında, filmlerin Rusya'daki sinemalarda gösterimini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

Pixar animasyon filmi Turning Red'in Rusya'daki vizyon tarihini erteleyen yapım şirketi, "mültecilere acil yardım ve diğer insani yardım" sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağını bildirdi.

Sony de Marvel uyarlaması Morbius'un Rusya'daki gösterimini durdurdu.

Konuyla ilgili bir şirket sözcüsü, Ukrayna'da devam eden savaş ve bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani krizi göz önünde bulundurarak Rusya'da planlanan gösterimlerini durduracaklarını belirtti.

Netflix, Twitter ve Facebook'dan erişim sınırlaması

Öte yandan çevrim içi yayın platformu Netflix, Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bir Netflix yetkilisi, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok." açıklamasında bulundu.

Twitter ve Facebook da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında "yanlış bilgi yaymakla suçlanan Kremlin destekli haber kaynaklarının varlığını sınırlamak" için harekete geçti.

Facebook'un sahibi Meta şirketi, Avrupa Birliği'nde medya kuruluşları RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağını bildirirken, Twitter da Rus devletiyle bağlantılı medya bağlantısı paylaşılan mesajlara uyarı ekleyeceğini duyurdu. .

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