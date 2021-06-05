Filistin'de yaşananları anlatan film Kanada’da gösterime girdi

Abrar Hussain’in yönetmenliğini yaptığı 'El-Aksa’da Bir Gece' filmi, uluslararası toplumun Filistin’de yaşananlardan haberdar olması amacıyla Kanada'da gösterildi.

Abrar Hussain'in yönetmenliğini yaptığı "El-Aksa'da Bir Gece" filmi, uluslararası toplumun Filistin'de yaşananlardan haberdar olması amacıyla Kanada'da gösterildi.

Kanada'nın önde gelen insani yardım organizasyonlarından Islamic Relief Canada, İsrail askerlerinin son haftalarda Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı şiddeti uluslararası topluma anlatmak için ülkede film gösterimi başlattı.

2019 yapımı "El-Aksa'da Bir Gece" filmi, ilk olarak Hamilton kentinde izlenime sunuldu.

Hamilton Müslümanlar Derneği ile ortaklaşa düzenlenen film gösterimine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Islamic Relief Canada Bağış Etkinlikleri Koordinatörü İbtihaj Khan, "Amacımız, Filistin için yardım toplamaktan ziyade hafızaları tazelemek ve farkındalık oluşturmak." dedi.

Hamilton Mountain Mescidi İmam Hatibi Mesud Tora da Filistin'in, İslam dünyasının kanayan yarası olduğunu ifade etti.

Kanada'da 1 numaralı gündem maddesi haline gelen, yerlilerin yatılı kilise okullarında okuyan çocuklarının 120 yıl önce yaşadıklarına atıfta bulunarak "Bugün de modern dünyada, medeni alemin gözleri önünde, daha iki hafta önce 66'sı çocuk olmak üzere masum insanlar katledildi. Modern toplumun, Kudüs, Gazze ve Filistin kentlerinde yaşananlardan ders çıkarması gerek.'' diye konuştu.

Birçok ailenin çocuklarıyla izlediği "El-Aksa'da Bir Gece", yaz boyunca farklı kentlerde açık hava sineması şeklinde gösterimde olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.