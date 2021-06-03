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Ezgi Mola'ya destek veren ünlü isimlere de suç duyurusu
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Ezgi Mola'ya destek veren ünlü isimlere de suç duyurusu

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş şimdi de Ezgi Mola’ya destek mesajı yayımlayan ünlüler için şikayetçi oldu.

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03.06.2021 18:08:04
Ezgi Mola'ya destek veren ünlü isimlere de suç duyurusu

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasında bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanması, tepkilere neden oldu. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.

Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

"16 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini belirtti. Hakaret içerikli paylaşım yaptıkları ileri sürülen Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini belirten Avukat Akkuş, müvekkili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

TARKAN'DAN DESTEK MESAJI

Tarkan da sosyal medya hesabından Ezgi Mola ile bir fotoğrafını paylaşarak Ezgi Mola'ya destek verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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