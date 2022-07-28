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TIMETURK / DİZİ - FİLM / EXXEN üyelik fiyatına zam mı geldi? EXXEN üyelik fiyatı ne kadar oldu?

EXXEN üyelik fiyatına zam mı geldi? EXXEN üyelik fiyatı ne kadar oldu?

Dijital dizi, film, spor ve içerik platformu olan EXXEN takipçileri tarafından sevilerek izleniyor. Peki EXXEN güncel üyelik fiyatı kaç TL? EXXEN’e zam mı geldi? EXXEN Spor paket fiyatları ne kadar? İşte güncel 2022 EXXEN ücretleri…

3 Saat Önce
2022-07-28 10:22:36
EXXEN üyelik fiyatına zam mı geldi? EXXEN üyelik fiyatı ne kadar oldu?

Acun Ilıcalı tarafından kurulan dijital içerik platformu Exxen'in üyelik ücreti 9.90 TL olarak biliniyor. Ancak maçları takip etmek isteyenler EXXEN Spor paketine sahip olmak zorundadır.

EXXEN Spor fiyatı ne kadar?

  • Reklamlı Yıllık Paket – 19.60 (Aylık Ücret)
  • Reklamlı Aylık Paket – 19.90
  • Reklamsız Yıllık Paket – 24.90 TL (Aylık Ücret)
  • Reklamsız Aylık Paket – 29.90 TL

2022 Exxen ve Exxen Spor abonelik fiyatları

  • Reklamlı Yıllık Paket – 16.60 TL (Aylık Ücret)
  • Reklamlı Aylık Paket – 59.80 TL
  • Reklamsız Yıllık Paket – 54.80 TL (Aylık Ücret)
  • Reklamsız Aylık Paket – 69.80 TL
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