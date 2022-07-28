EXXEN üyelik fiyatına zam mı geldi? EXXEN üyelik fiyatı ne kadar oldu?

Dijital dizi, film, spor ve içerik platformu olan EXXEN takipçileri tarafından sevilerek izleniyor. Peki EXXEN güncel üyelik fiyatı kaç TL? EXXEN’e zam mı geldi? EXXEN Spor paket fiyatları ne kadar? İşte güncel 2022 EXXEN ücretleri…