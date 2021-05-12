Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? (Exxen 4 gün bedava)

Acun Ilıcalı tarafından kurulan ücretli dizi ve film platformu Exxen'in bayram boyunca ücretsiz olacağı açıklandı. Exxen'i ücretsiz izleme fırsatı yakalayan dizi severler Exxen ücretsiz nasıl izlenir sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen kaç gün ücretsiz olacak? Exxen 12, 13, 14 ve 15 mayıs tarihleri arasında bedava olacağı açıklandı. İşte bayram boyunca ücretsiz Exxen izleme yöntemi...

Acun Ilıcalı tarafından kurulan ücretli dizi ve film platformu Exxen'in bayram boyunca ücretsiz olacağı açıklandı. Exxen'i ücretsiz izleme fırsatı yakalayan dizi severler Exxen ücretsiz nasıl izlenir sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen kaç gün ücretsiz olacak? Exxen 12, 13, 14 ve 15 mayıs tarihleri arasında bedava olacağı açıklandı. İşte bayram boyunca ücretsiz Exxen izleme yöntemi...

Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen ücretli dizi ve film platformu Exxen'den sevindiren bir hamle geldi. Exxen'in bayram tatili süresinde bir kaç günlüğüne ücretsiz olacağı açıklandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Exxen'den herkese harika bir Bayram Sürprizi. İster Türkiye'de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen'i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek.” dedi. Açıklamayı alıp sevinen vatandaşlar Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştı.

Exxen ücretsiz nasıl izlenir?

Survivor'da da açıklama yapan Ilıcalı "Ramazan Bayramı süresince herkes ücretsiz izlenebilecek" dedi. Bayram haftasında Exxen'in ücretsiz olacağının açıklanmasından sonra binlerce kişi Exxen ücretsiz nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte ücrertsiz Exxen nasıl izlenir sorusunun yanıtı; Exxen'i bayram boyunca ücretsiz (bedava) izlemek için yapmanız gereken şey çok basit. Ücretsiz Exxen hizmetten yararlanmak için platforma üye olmak gerekiyor. Ardından içerikleri belirlenen günler içinde ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Exxen kaç gün ücretsiz olacak?

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi.

Exxen üyelik fiyatı ne kadar?

Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklere erişim için üyelik ücreti aylık 9.90 TL, reklamsız içerik için aylık 19.90 TL olarak belirlenmiştir.

Exxen hakkında

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu.

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi. Platformun yıllık bütçesinin ise 900 milyon TL olacağını açıkladı.

Platform içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı açıklandı. Ayrıca televizyonda ticari sebepler nedeniyle yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanacağı belirtildi. Ali Taran'ın önerisiyle, platformun adı Exxen olarak belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.