Extracurricular nasıl izlenir? Extracurricular Netflix'te var mı? Extracurricular konusu nedir?

Extracurricular Netflix izle | Extracurricular konusu nedir? Güney Kore yapımı film ve dizilere ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak Netflix'in Güney Kore yapımı orijinal dizisi Squid Game 100 milyondan fazla hesap üzerinden izlenerek platformun en çok izlenen dizileri arasına girdi. En az Squid Game kadar çılgın bir dizi daha izleyiciler tarafından önerilmeye başlandı. Güney Kore yapımı Extracurricular dizisi gerçek olaylardan esinlenerek yapıldı. Diziyi izlemek isteyenler internette Extracurricular nasıl izlenir? Extracurricular Netflix'te var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte Extracurricular Netflix izleme linki...

Extracurricular Netflix izle | Extracurricular konusu nedir? Güney Kore yapımı film ve dizilere ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak Netflix'in Güney Kore yapımı orijinal dizisi Squid Game 100 milyondan fazla hesap üzerinden izlenerek platformun en çok izlenen dizileri arasına girdi. En az Squid Game kadar çılgın bir dizi daha izleyiciler tarafından önerilmeye başlandı. Güney Kore yapımı Extracurricular dizisi gerçek olaylardan esinlenerek yapıldı. Diziyi izlemek isteyenler internette Extracurricular nasıl izlenir? Extracurricular Netflix'te var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte Extracurricular Netflix izleme linki...

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi Netflix platformunun en çok izlenen dizileri arasına girdi. Dizi kısa süre için dijital platformda milyonlarca kez izlendi. Konusu ve içeriği ile oldukça farklı olan dizi sosyal medya da oldukça fazla konuşuldu. Squid Game dizisi gibi bir dizi daha son günlerde bir çok kişi tarafından izlenmeye başlandı. Güney Kore yapımı olan Extracurricular dizisi gerçek olaylara dayanıyor. Bir Kore draması olan Extracurricular dizisini izlemek isteyenler Extracurricular nasıl izlenir? Extracurricular Netflix'te var mı? sorusunu soruyor. Peki Extracurricular konusu nedir?

Extracurricular nasıl izlenir?

Extracurricular dizisi Netflix'ten izlenebilir. Netflix üyeleri arama kısmına "Extracurricular" yazarak diziye kısa yoldan ulaşıp izleyebilir. 10 bölümden oluşan dizi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerden tam not almayı başardı. "Ders dışı" ya da "müfredat dışı" anlamına gelen Extracurricular dizisinde 4 Koreli gencin hikayesi drama şeklidne anlatılıyor.

Extracurricular Netflix'te var mı?

Extracurricular dizisi Netflix platformunda yer alıyor. Dizi Netflix'te 29 Nisan 2020'de yayınlanmaya başladı. Extracurricular'ı Neflix'ten izlemek isteyenler https://www.netflix.com/tr/title/80990668 adresine gidebilirler.

NOT: Netflix izlemek için öncelikle Netflix'e üye olmak gerekiyor.

Extracurricular konusu nedir?

Ağır suçların dünyasına boğazına kadar batmış örnek bir lise öğrencisinin çifte hayatı, bir sınıf arkadaşının onun sırrıyla ilgilenmeye başlamasının ardından altüst olur.

Extracurricular 29 Nisan 2020'de Netflix'te yayınlandı.

Oh Ji-soo (Kim Dong-hee) sınıfının en iyi öğrencisidir. Babasından ayrı yaşadığı için para kazanmak için yasadışı bir iş yürütüyor.

Bae Gyu-ri (Park Ju-hyun) zengin bir aileden gelmektedir. Aile işini devralmasını isteyen ebeveynleri tarafından baskı görür.

Gyu-ri, Ji-soo'nun sırrını öğrendiğinde, Ji-soo'nun da katılmasına izin vermekten başka çaresi yoktur. Her şey yolunda gitmektedir, ta ki aynı zamanda bu işte olan sınıf arkadaşlarından Seo Min-hee (Jung Da-bin), polis tarafından yakalandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.