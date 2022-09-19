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Evlilik Hakkında Her Şey Konusu Ne? Evlilik Hakkında Her Şey Oyuncu Kadrosu

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Bu dizinin yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu, Ayşe Canan Ertuğ ve Halil Ersan’ın uyarladığı, Türk yapımı dram, komedi-drama ve hukuk türündeki televizyon dizisi olarak bilinmekte. Yayınlandığı günden beridir büyük bir merak ve heyecan ile izlenmekte. 31 Mayıs 2022’de final yapan dizi arama motorunda tekrardan gündemde yer aldı. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

43 Dakika Önce
2022-09-19 00:31:20
Evlilik Hakkında Her Şey Konusu Ne? Evlilik Hakkında Her Şey Oyuncu Kadrosu

Evlilik Hakkında Her Şey Konusu

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her şey dizisi konusu, Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenmektedir. Bu dizide bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmesi ve yaşadıkları macera dolu anları konu edinen sürükleyici bir dizidir.

Evlilik Hakkında Her Şey Oyuncu Kadrosu

Oyuncu

Karakter

Bölüm

Gökçe Bahadır

Azra Cevher

1-33

Sumru Yavrucuk

Çolpan Cevher

Gökçe Eyüboğlu

Sanem Cevher

Serkan Altunorak

Bora Göktaş

15-33

Barış Kılıç

Efe Avcı

21-33

Tülin Ece

Güneş Cevher

1-33

Erdal Küçükkömürcü

Erman Arsen

1-33

Bertan Asllani

Yalın Kuru

1-33

Alara Turan

Deniz Cevher

14-33

Esma Yılmaz

Miray Günay

1-33

Rüzgar Doruk Özmil

Eren Günay

Emine Ada Sezer

Mercan Günay (1)

1-4, 7-9

Çağla Yurga

Mercan Günay (2)

5-6

Ela Naz Koçak

Mercan Günay (3)

10-33

Deniz Gündoğdu

Ceylan

3-33

Burcu Söyler

Funda Demir

1-33

Ufuk Özdemir

İsmet Açar

Eda İpek Sancak

Pelin

1-8

Gülay Sütçü

Nihal

1-12

Büşra Yılmaz

Eylül

2-12

Fırat Altunmeşe

Ural Beyaz (Aztek)

1-13

Mila Kasarcı

Alina Beyaz

1-14

Cevdet Arıcılar

Faruk Cevher

1-15

Yiğit Kirazcı

Yıldırım Şahin

1-20

Sarp Akkaya

Sergen Günay

1-22

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