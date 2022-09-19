Evlilik Hakkında Her Şey Konusu Ne? Evlilik Hakkında Her Şey Oyuncu Kadrosu
Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Bu dizinin yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu, Ayşe Canan Ertuğ ve Halil Ersan’ın uyarladığı, Türk yapımı dram, komedi-drama ve hukuk türündeki televizyon dizisi olarak bilinmekte. Yayınlandığı günden beridir büyük bir merak ve heyecan ile izlenmekte. 31 Mayıs 2022’de final yapan dizi arama motorunda tekrardan gündemde yer aldı. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-09-19 00:31:20
Evlilik Hakkında Her Şey Konusu
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her şey dizisi konusu, Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenmektedir. Bu dizide bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmesi ve yaşadıkları macera dolu anları konu edinen sürükleyici bir dizidir.
Evlilik Hakkında Her Şey Oyuncu Kadrosu
|
Oyuncu
|
Karakter
|
Bölüm
|
Gökçe Bahadır
|
Azra Cevher
|
1-33
|
Sumru Yavrucuk
|
Çolpan Cevher
|
|
Gökçe Eyüboğlu
|
Sanem Cevher
|
|
Serkan Altunorak
|
Bora Göktaş
|
15-33
|
Barış Kılıç
|
Efe Avcı
|
21-33
|
Tülin Ece
|
Güneş Cevher
|
1-33
|
Erdal Küçükkömürcü
|
Erman Arsen
|
1-33
|
Bertan Asllani
|
Yalın Kuru
|
1-33
|
Alara Turan
|
Deniz Cevher
|
14-33
|
Esma Yılmaz
|
Miray Günay
|
1-33
|
Rüzgar Doruk Özmil
|
Eren Günay
|
|
Emine Ada Sezer
|
Mercan Günay (1)
|
1-4, 7-9
|
Çağla Yurga
|
Mercan Günay (2)
|
5-6
|
Ela Naz Koçak
|
Mercan Günay (3)
|
10-33
|
Deniz Gündoğdu
|
Ceylan
|
3-33
|
Burcu Söyler
|
Funda Demir
|
1-33
|
Ufuk Özdemir
|
İsmet Açar
|
|
Eda İpek Sancak
|
Pelin
|
1-8
|
Gülay Sütçü
|
Nihal
|
1-12
|
Büşra Yılmaz
|
Eylül
|
2-12
|
Fırat Altunmeşe
|
Ural Beyaz (Aztek)
|
1-13
|
Mila Kasarcı
|
Alina Beyaz
|
1-14
|
Cevdet Arıcılar
|
Faruk Cevher
|
1-15
|
Yiğit Kirazcı
|
Yıldırım Şahin
|
1-20
|
Sarp Akkaya
|
Sergen Günay
|
1-22
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