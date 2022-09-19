Evlilik Hakkında Her Şey Konusu Ne? Evlilik Hakkında Her Şey Oyuncu Kadrosu

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Bu dizinin yönetmen koltuğuna sırasıyla Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu, Ayşe Canan Ertuğ ve Halil Ersan’ın uyarladığı, Türk yapımı dram, komedi-drama ve hukuk türündeki televizyon dizisi olarak bilinmekte. Yayınlandığı günden beridir büyük bir merak ve heyecan ile izlenmekte. 31 Mayıs 2022’de final yapan dizi arama motorunda tekrardan gündemde yer aldı. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.