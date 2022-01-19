Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full izle

Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm tek parça izlemek isteyen diziseverler yeni bölümde neler olduğunu araştırıyor. Özeti de yayınlandıktan sonra daha fazla merak edilen dizinin boşanma sahneleri dikkat çekti. İşte sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm tek parça...

Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm tek parça izlemek isteyen diziseverler yeni bölümde neler olduğunu araştırıyor. Özeti de yayınlandıktan sonra daha fazla merak edilen dizinin boşanma sahneleri dikkat çekti. İşte sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm tek parça...

Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm tek parça izle

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Faruk'un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştır. Faruk'un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Ortaya çıkan bir mektup Cevher ailesi için tüm dengeleri değiştirir. Sanem, Ural'ın gitmesi ve Faruk'un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, dibe doğru çekildiğinden habersizdir. Güneş peş peşe yaşanan aksiliklerden kendisini sorumlu tutmaya başlar. Faruk'un ölmeden önce, Deniz'in kardeşleriyle yakın olması için kurduğu plan, Nazan'ın müdahalesiyle alt üst olur. Nazan beklenmedik bir hamleyle Çolpan ve Erman'ı içinden çıkması güç bir durumla karşı karşıya bırakacaktır. Azra, Sergen'i hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için boşanmayı ertelemeye karar verir. Diğer taraftan Yıldırım ise Sergen'in oyunun bozmaya kararlıdır… .