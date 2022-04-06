Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi başlıyor? EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO ekranlara mı dönüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi başlıyor? EDHO severlerin yakından takip ettiği haberlerin içerisinde, dizinin yeniden başlayacağına ilişkin söylentiler yer alıyordu. Peki ama gerçekten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara geri mi dönüyor? EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...

EDHO severlerin yakından takip ettiği haberlerin içerisinde, dizinin yeniden başlayacağına ilişkin söylentiler yer alıyordu. Peki ama gerçekten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara geri mi dönüyor? EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi başlıyor?

Sevilen dizi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 5 Nisan 2022 Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45'te a2 ekranlarında yayınlanmaya başladı.

Dizinin ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba yer almıştır.

EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

EDHO ekranlara mı dönüyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ilk bölümü 5 Nisan 2022 günü yayınlandı. a2 kanalında sevenleriyle hafta içi her gün saat 19.45'te buluşacak. .