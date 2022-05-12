Ersay Üner kimdir? Ersay Üner nereli, hangi şehirde doğdu? Ersay Üner hayatı

Ersay Üner kimdir? Yaz aylarında duyduğumuz hit şarkıların söz yazarı olan ve son yıllarda kendi için de şarkı yazan Ersay Üner'in hayatı merak ediliyor. Özellikle Ersay Üner'in boyu internette çok sık araştırılıyor. Peki ama Ersay Üner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ersay Üner hayatı...

Yaz aylarında duyduğumuz hit şarkıların söz yazarı olan ve son yıllarda kendi için de şarkı yazan Ersay Üner'in hayatı merak ediliyor. Özellikle Ersay Üner'in boyu internette çok sık araştırılıyor. Peki ama Ersay Üner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ersay Üner hayatı...

Ersay Üner kimdir?

Ersay Üner 7 Ekim 1978 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğdu. Türk pop müzik şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve bestecidir. Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla 2000'lerde Türkiye'de tanınmaya başladı.

Üner, babasının memur olarak görev yaptığı belediye düğün salonunda müzikle tanıştı. "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı" gibi hit şarkılara imzasını atmıştır.

Yüzlerce şarkı sözü yazan Üner son zamanlarda klip çıkarmaya başladı.

Ersay Üner 1,85 boyundadır.

Ersay Üner sevgilisi, eşi kimdir?

Ersay Üner'in, Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Büşra Pekin ile bir ilişkisi vardı. 2017 yılında evleme kararı alan çift, 2019 yılında ayrıldı ve daha sonra başka kişilerle görüntülenmediler.