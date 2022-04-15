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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Erşan Kuneri dizisi konusu nedir? Erşan Kuneri ne zaman, yayınlanacak? I Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var?

Erşan Kuneri dizisi konusu nedir? Erşan Kuneri ne zaman, yayınlanacak? I Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapım ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği ve G.O.R.A filminden tanınan Erşan Kuneri karakteri, kendi dizisinde hayat buluyor. Yayınladığı mektup paylaşımı ile dizisinin detaylarından bahseden Erşan Kuneri, sosyal medyada geniş ilgi gördü. Paylaşımı gören Kuneri hayranları dizinin detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Erşan Kuneri dizisi konusu nedir? Erşan Kuneri ne zaman, yayınlanacak? I Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-15 14:21:29
Erşan Kuneri dizisi konusu nedir? Erşan Kuneri ne zaman, yayınlanacak? I Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapım ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği ve G.O.R.A filminden tanınan Erşan Kuneri karakteri, kendi dizisinde hayat buluyor. Yayınladığı mektup paylaşımı ile dizisinin detaylarından bahseden Erşan Kuneri, sosyal medyada geniş ilgi gördü. Paylaşımı gören Kuneri hayranları dizisinin detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Erşan Kuneri dizisi konusu nedir? Erşan Kuneri ne zaman, yayınlanacak? I Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

ERŞAN KUNERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Geniş ve tecrübeli oyuncu kadrosuyla izleyiciler ile buluşacak olan Erşan Kuneri dizisi, 1970-80 yıllarında geçiyor. Dizi, erotik bir film yapımcısı Erşan Kuneri'nin yaşadıklarını konu alacak. Kendini film ve dizi yapmaya adıyan Küneri'nin başına neler geleceğini tüm sevenleri merak ediyor.

ERŞAN KUNERİ DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Erşan Kuneri dizisi ülkemizde en çok tercih edilen çevrim içi dizi ve film platformu Netflix'te yayınlacak. Netflix Türkiye, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda " Medahıiftiharımız Kuneri Film artık bizimle, #ErşanKuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor.

İşte Netflix Türkiye paylaşımı;

 

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ERŞAN KUNERİ OYUNCU KADROSU NEDİR?

* Cem Yılmaz

* Ezgi Mola

* Zafer Algöz

* Çağlar Çorumlu

* Uraz Kaygılaroğlu

* Merve Dizdar

* Nilperi Şahinkaya

* Bülent Şakrak

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