En İyi Yabancı Diziler Neler? 2022 Güncel Yabancı Diziler
En sevilen yabancı diziler neler? 2022 yılı güncel diziler nedir? Bugün ne izlesem? Film severler tarafından en çok araştırılan konulardan birisi de hangi filmi izlesem? sorusu yer almakta. IMDb Puanı Yüksek Yabancı Diziler Neler? Bu konuya ayrıntılı değinelim. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-06 22:16:13
IMDb Puanı Yüksek Yabancı Diziler Neler?
- Peaky Blinders (2013) - IMDb (8.8)
- Game Of Thrones (2011) - IMDb 9.2
- Friends (1994) - IMDb 8.9
- Stranger Things (2016) - IMDb 8.7
- The Walking Dead (2010) - IMDb 8.2
- Breaking Bad (2008) - IMDb 9.5
- Prison Break (2005) - IMDb 8.3
- The Office (2005) - IMDb 9.0
- Dexter (IMDb: 8,6)
- La Casa De Papel (IMDb: 8,3)
- Homeland (IMDb: 8,3)
- The Morning Show (IMDb: 8,4)
- Six Feet Under (IMDb: 8,7)
- Mad Men (IMDb: 8,6)
- This is Us (IMDb: 8,7)
- 24 (IMDb: 8,3)
- Succession (IMDb: 8,6)
- House MD (IMDb: 8,7)
- Big Little Lies (IMDb: 8,5)
- The Handmaid's Tale (IMDb: 8,4)
- Better Call Saul (IMDb: 8,7)
- Shameless (IMDb: 8,6)
- House of Cards (IMDb: 8,8)
- How I Met Your Mother (IMDb: 8,3)
- Brooklyn Nine-Nine (IMDb: 8,4)
- Friends (IMDb: 8,9)
- The Office (US) (IMDb: 8,9)
- Veep (IMDb: 8,3)
- Arrested Development (IMDb: 8,7)
2022 Yapımlı Diziler Nedir?
- Kusursuz Kiracı
- Bir Küçük Gün Işığı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- O Kız
- Zeytin Ağacı
- The Sandman
- Kuş Uçuşu (IMDb: 5,8)
- Erşan Kuneri (IMDb: 6,7)
- Yakamoz S-245 (IMDb: 6,1)
- Uysallar (IMDb: 7,2)
- Pieces of Her (IMDb: 6,6)
- Squid Game (IMDb: 8,2)
- Pera Palas'ta Gece Yarısı
- Inventing Anna
- Bridgerton
- 1899
- Agent King
- Archive 81
- Florida Man
- Vikings: Valhalla
- Freeridge
- Kings of America
- Lost Ollie
- Queen Charlotte
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