En İyi Korku Dizileri Neler? Bugün Ne İzlesem?
ıMDb puanı yüksek korku dizileri neler? En güzel korku dizileri hangisi? Korku dizisi izle… Korku türünde dizi izlemeyi sevenler için en güzel korku dizileri hakkında araştırma yaptık. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-09-27 13:36:50
En Güzel Korku Dizileri Neler?
- Stranger Things (2016 - )
- The Walking Dead (2010 - 2022)
- American Horror Story (2011 - )
- Supernatural (2005 - 2020)
- Hannibal (2013 - 2015)
- The Sandman (2022 - )
- Fear the Walking Dead (2015 - )
- What We Do in the Shadows (2019 - )
- Tepedeki Ev (2018)
- Vampir Günlükleri (2009 - 2017)
- Kingdom (2019 - )
- Yellowjackets (2021 - )
- Servant (2019 - )
- Black Summer (2019 - 2021)
- Them (2021 - )
- From (2022 - )
- Sweet Home (2020 - )
- Resident Evil: Infinite Darkness (2021 - )
- Douluo Continent (2021 - )
- Shining Vale (2022 - )
- The Midwich Cuckoos (2022 - )
- The Midnight Club (2022 - )
IMDb Puanına Göre En İyi Korku Dizileri
- Midnight Mass (2021) IMDb: 7.7.
- Marianne (2019) IMDb: 7.5.
- The Haunting of Bly Manor (2020-) IMDb: 7.4.
- Scream (2015-2019) IMDb: 7.1.
- Slasher (2016-) IMDb: 6.7.
- Ju-on: Origins (2020-) IMDb: 6.1.
- Haunted: Latin America (2021-) IMDb: 5.4
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