Film izlemek hoşça vakit geçirmenin en güzel yollarından birisidir. Film türleri değişiklik gösterdiği için her insan kendisine hitap eden hoşlandığı filmi izlemeyi tercih etmektedir. Bilim kurgu kategorisindeki film türlerini izleyen kişiler internette bilim kurgu filmlerini araştırmakta. Peki, izlenmesi gereken en iyi bilim kurgu filmleri nelerdir?

Uzay mekikleri, robotlar veya diğer teknolojiler eşliğinde; dünya dışı yaşam formları, yabancı gezegenler ve zaman yolculuğu gibi içeriği olan film türüne bilim kurgu filmleri denmektedir. Bilim kurgu filmleri fantastik olduğu kadar gerçekçi konuları da işleyebilir. Son yıllarda bilim kurgu filmlerinin sayısı çoğaldı. Bilim kurgu seven izleyiciler en iyi bilim kurgu filmlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

En iyi bilim kurgu filmleri hangileridir?

The Terminator (1984) IMDb: 8.0: Film, insan ırkının robot çağı ile birlikte yok olmaya başlamasını ve yapay zeka ile mücadelesini anlatır.

The Butterfly Effect (2004 Kelebek Etkisi) IMDb: 7,7: Çocukluğundan gelen korkunç hatıralarıyla mücadele etmek zorunda kalan Evan (Ashton Kutcher) zaman içinde geçmişe yolculuk yapabildiğini ve olayları değiştirebildiğini keşfeder.

I am Legend (2007) IMDb: 7,2: Will Smith'in oynadığı filmde Robert, dünya üzerinde yer alan virüse bağışıklık kazanmış birisidir ve köpeğiyle diğer insanları bulmaya çalışmaktadır

Promethous (2012) IMDb: 7.0: Filmde insanlığın dünya üzerinde köklerinin nereye kadar indiğini araştıran, büyük bir mücadele örneği veren ekibin hikayesini anlatmaktadır.

The Hunger Games (Açlık oyunları) : Jennifer Lawrence canlandırdığı Katniss Everdeen, kantonlar halinde bulunan ve büyük bir despotluk ile yönetilen dünyada hayatta kalma mücadelesi veren genç bir kızdır. Yaşadığı dünyada genç çocuklar “Açlık Oyunları” ismi verilen yarışmaları katılır ve burada en son hayatta kalan kişi olmak için mücadele verir.

Ex Machina (2015) IMDb: 7.7: Filmde, dünyanın önemli internet şirketlerinden birinde çalışan Caleb'in, kazandığı ödül sonrasında yapay zekaya sahip bir robot ile hikayesi anlatılmaktadır.

Gravity (2013) IMDb: 7,7: Filmde yer çekimi uzay görevine çıkan Dr. Ryan Stone'nin hikayesini anlatılmaktadır.

Avatar (2009) IMDb: 7,8: Filmde Pandora adlı bir uydu gezegende yaşayan mavi dev yaratıkların, değerli madenler barındırması sebebiyle insanoğlu tarafından işgal edilmesini anlatılır. Belden aşağısı felçli olan eski subay Jake Sully, program için seçilir ve sinirsel bağlantı yoluyla bağlandığı dev cüsseli mavi yaratığın bedenini kontrol ederek aralarına katılır ve bilgi toplar.

Edge of Tomorrow (2014) IMDb: 7,9: Tom Cruise'un oynadığı filmde, uzaylılar ile dünyayıların savaşı anlatılmaktadır. Filmde daha önce hiçbir tecrübesi olmayan Bill Cage ilk görevi intihardır ve savaşın başında hemen ölür. Ancak ölümünden hemen sonra tekrardan dirilen Cage, sürekli bir döngünün içerisinde kalmıştır.

Mad Max: Fury Road (2015) - IMDb: 8.1: Mad Max: Fury Road, her sahnesi ile sizleri kendisine hayran bıraktıracak bir yapım. Serisinin 3. Filmi olan yapım 30 yıl sonra izleyicileriyle buluştu.

Matrix (1999) IMDb: 8.7: Neo lakabını kullanan adamın başına gelen ilginç olaylar silsilesi anlatılmaktadır. Neo, siyah elbiseli adamlar tarafından takip edilir ve daha sonra Morpheus adında bir adam ile karşılaşır.

Inception (2010) IMDb: 8,8: Filmde, bilinçaltı hırsızlığı olarak tabir edilebilecek bir konuda uzman olan Dom Cobb adlı hırsızın hikayesi anlatılmaktadır.

Interstellar (2014) IMDb: 8,6: İnsanoğlunun dünyaya verdiği zarar arttıkça tarım zayıflamıştır. Sonunda teknoloji bir kenara bırakılmış ve tarım çağına doğru geri dönüş yaşanmaya başlamıştır. Tarım ile uğraşan eski bir astronot olan Cooper, kızının odasında garip olayların yaşandığını söylemesi üzerine ne olduğunu incelemeye başlar ve olaylar gelişir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.