En İyi Aksiyon Dizileri Neler? Yerli Aksiyon Dizileri
En iyi aksiyon dizileri neler? Aksiyon, macera dizisi izle, yerli aksiyon dizileri nedir? Aksiyon ve macera dizileri sevenler için detaylı araştırma yaptık. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-25 14:57:15
Yerli Aksiyon Dizileri
- Two Dıstance Strangers Imdb: 6,9
- Donma Noktası Imdb: 6,2
- Securıty Imdb: 5,7
- Tetikçi Imdb: 7,2
- Muhteşem Yedili Imdb: 6,9
- Skyfall Imdb:7,7
- Görevimiz Tehlike 4 Imdb:7,4
- The Northman (Kuzeyli)
- Uncharted
- Wrath Of Man
- Nobody
- Godzilla Vs Kong
- Red Notice (Kırmızı Bülten)
- The Tomorrow War (Yarının Savaşı)
- Army Of Thieves (Hırsızlar Ordusu)
- Edge Of Tomorrow, Yarının Sınırında (Imdb: 7,9)
- Alien, Yaratık (Imdb: 8,4)
- Tango & Cash (Imdb: 6,4)
- Inception, Başlangıç (Imdb: 8,8)
- Lethal Weapon, Cehennem Silahı (Imdb: 7,6)
- The Dark Knight, Kara Şövalye (Imdb: 9,0)
Yerli Aksiyon Dizileri
- 155 Polis İmdat (Dizi)
- Gün (dizi)
- Firar (dizi)
- Nizama Adanmış Ruhlar - Ekip 1
- Nöbet (dizi)
- Üç Kuruş
- Can Kırıkları (dizi)
- Cesur Yürek (dizi)
- Bahtiyar Ölmez
- Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Börü
- Bu Şehir Arkandan Gelecek
- Yalnız Kurt
- Yarın Artık Bugündür
- Yeni Hayat (dizi, 2020)
- Yüz Yüze (dizi)
- Eksi 18
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi)
- Ezel (dizi)
- Çarpışma (dizi)
- Çukur (dizi)
- Acı Hayat (dizi)
- Adanalı
- Akıncı (dizi)
- Alacakaranlık (dizi)
- Arıza (dizi)
- Arka Sokaklar (dizi)
- Ayrılık (dizi, 2009)
- Aziz (dizi)
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