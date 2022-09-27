En Güzel Western Dizileri Neler? Western Dizileri İzle

Western dizi nedir? En güzel western dizileri neler? Kovboy dizileri, Western dizi izle… Arama motorunda en çok araştırılan dizi türlerinden Western dizi hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Western Dizi Nedir?

Western ne demek? Western, ABD'nin Atlantik kıyısından içerilere, batıya doğru göç sırasındaki olaylarla başlayan yaşam tarzı ve kültürü olarak tanımlanır. Western, Vahşi Batı kavramının oluşumunda etkendir. Western kültürü ABD vatandaşlarının giyimlerinden, edebiyatına ve politikalarına bile yansımıştır. Bu kültürde, deri çizmeler, büyük tokalı kemerler, kot pantolonlar, şapkalar, balon etekli elbiseler, uzun çuha paltolar, kunduzdan yapılmış kalpaklar kullanılmakta. Western kültüründeki bu değişiklikler sinemaya, televizyona da yansımıştır. Western türü diziler en çok izlenen diziler arasında yer almaktadır.

En Güzel Western Dizileri