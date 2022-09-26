En Güzel Tarih Filmleri Neler? Tarih Filmleri İzle
En güzel tarif filmleri neler? Tarif filmler neler? Yerli tarih filmleri izle, Osmanlı filmleri, tarih filmi izle bu konu hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-26 18:36:29
En İyi Tarih Filmleri
- Braveheart, Cesur Yürek
- Gladiator, Gladyatör
- Fury
- Lincoln
- Munich, Münih
- Marie Antoinette
- Zero Dark Thirty
- Pearl Harbor
- The Big Short, Büyük Açık
- Troy, Truva
- The Trial of the Chicago 7
- Suffragette
- Amistad
- Motosiklet Günlüğü
- Elizabeth
- New York Çeteleri
- Kurtların Kardeşliği
- Zoraki Kral
- Operasyon Valkyrie
- Özgürlük Rüzgarı
- Boleyn Kızı
- Özgürlüğün Rengi
- Apollo 13
- Sully
- 12 Years a Slave
- Selma, Özgürlük Yürüyüşü
- The Impossible, Kıyamet Günü
- The Last Samurai, Son Samuray
- Marilyn ile Bir Hafta
- Danimarkalı Kız
- Son Umut
- Ayla
- The Pianist, Piyanist
- Er Ryan'ı Kurtarmak
- Cinderella Man
- 12 Yıllık Esaret
- 120
- Cennetin Krallığı
- Unutulmaz Titanlar
- Vatansever
- Soğuk Dağ
- Çöküş
- Sefiller
- 300 Spartalı
Yerli Tarih Filmleri
- Harem Suare
- Fetih 1453
- Çanakkale Yolun Sonu
- 120 (2008)
- Son Umut
- Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
- Osmanlı Subayı
- Abdülhamit Düşerken
- Gelibolu
- Çiçero (2019)
- Çanakkale 1915
- İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)
- Deliler (2018)
- Ayla (2017)
- Arabistanlı Lawrence
- Cenneti Beklerken (2006)
- Son Osmanlı Yandım Ali (2007)
- Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2019)
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