En Güzel Korku Filmleri Neler? Korku Filmi İzle
En iyi korku filmleri neler? Türk yapımı korku filmleri, korku filmi izle, En korkunç filmler hangisi? Korku filmleri hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-26 18:56:08
En İyi Korku Filmleri
- Kuzuların Sessizliği
- Altıncı His
- Psycho
- Gir Kanıma
- Evdeki Düşman: Başlangıç
- Hayır
- Testere
- Diğerleri
- Hayalet Süvari
- Bıçağın İki Yüzü
- Cinni: Uyanış (2016)
- Dabbe: Cin Çarpması (2013)
- Üç Harfliler: Adak (2019)
- Scream 5 (Çığlık 5)
- Texas Chainsaw Massacre (Teksas Katliamı)
- Malignant (Habis)
- Spiral
- A Quiet Place 2 (Sessiz Bir Yer 2)
- Kadaver
- The Binding (Lanetli Bağlar – Tahvil)
- Garez
- Antebellum
- The Invisible Man (Görünmez Adam)
- Doctor Sleep
- Zombiland; Double Tap
- The Platform
- Friday The 13 th (13. Cuma)
- Mirrors (Aynalar)
Türk Yapımı Korku Filmleri
- Dabbe: Bir Cin Vakası
- Semum (2008)
- Münafık (2015)
- Musallat (2007)
- Magi (2016)
- Küçük Kıyamet (2006)
- Dönüşüm: HTR2B (2012)
- Siccin (2014)
- Siccin 2 (2015)
- Okul
- Büyü
- Konak
- Karanlık Sular
- Ses
- Görünmeyenler
- Ammar: Cin Tarikatı
- İblisin Oğlu 13. Vahşet
- Deccal
- Hüddam
- Ammar 2: Cin İstilası
- Alamet-i Kıyamet
- Kabr-i Cin Mühür
- Azem 3: Cin Tohumu
- Kapıdaki Sır
- Üç Harfliler: Beddua
- Mezarlık
- Mircin
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