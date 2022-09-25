En Güzel Kore Dizileri Neler? Kore Dizisi İzle
En iyi Kore dizileri neler? Kore dizisi izle, Güney Kore seçme diziler… Son zamanlarda popüler hale gelen Kore dizileri hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-25 15:55:55
En Güzel Kore Dizileri
- Playful Kiss
- You've Fallen For Me
- Personal Taste
- Dream High
- Goong / Princess Hours
- You're Beautiful
- 49 Days
- Boys Over Flowers
- City Hunter
- Secret Garden
- Legion (2017)
- The Gifted (2017)
- Birth of A Beauty (2014)
- Orange Marmalade (2015)
- Playful Kiss (2010)
- Angel Eyes (2014)
- The Heirs (2013)
- You?ve Fallen For Me (2011)
- Sassy Go Go (2015)
- Personal Taste (2010)
- Full House Tayland (2013)
- Love Rain (2012)
- Yong Pal (2015)
- School 2013 (2012)
- Princess Hours (2006)
- The Innocent Man (2012)
- Rooftop Prince (2012)
- Gu Family Book (2013)
- A Gentelmans Dignity (2012)
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