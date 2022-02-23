Emir Bozan öldü mü? Bozan Bey nasıl öldü? Tarihte Emir Bozan (Tuğrul Bozan) ne zaman öldü? Alparslan Büyük Selçuklu dizisini izleyenler Emir Bozan karakterinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Dizide Emir Bey karakterine usta oyuncu Yurdaer Okur canlandırıyor. Dizinin Mayıs ayındaki sezon finalinde Emir Bozan'ın ölerek diziye veda edeceği iddia edildi. Dizi izleyicileri de tarihte Emir Bozan'ın ne zaman ve nasıl öldüğünü araştırmaya başladı. İşte Emir Bozan hakkında detaylar...

Emir Bozan öldü mü? Bozan Bey nasıl öldü? Tarihte Emir Bozan (Tuğrul Bozan) ne zaman öldü?sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettiren oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edildi. Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcası olan Emir Bozan (Tuğrul Bozan) dizinin kilit karakterlerinden biriydi. Yeni sbölümü heyecanla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizinde ne gibi gelişmeler olacağı merakla bekleniyor.

Emir Bozan öldü mü?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi reytinglerde üst sıralarda yer alamaya devam ediyor. Dizinin görsel efektleri kadar oyuncuların da performansı izleyenlerin dikaktini çekiyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Emir Bozan (Tuğrul Bozan) karakterinin ilerleyen bölümlerde diziye veda edeceği iddia edildi. Yurdaer Okur'un canlandırdığı Emir Bey'in diziden 17. bölümde ayrılacağı iddia edildi. Yapımcılardan ve diziden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Bozan Bey nasıl öldü?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi tutkunları yaşanan gelişmelerden sonra Bozan Bey tarihte nasıl öldü? sorusuna yanıt aramaya başladı. Gaze devleti sultanı olan Tuğrul Bozan 1052 yılında öldü. Gazneli Sultan Mesut'un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan'ı hançerlemesi sonucu Tuğrul Bozan hayatını kaybetti.

Bozan Bey (Tuğrul Bozan) kimdir?

Tuğrul Bozan'ın doğum tarihi net olarak bilinmiyor. 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Sultan Abdürreşit'in başkomutan tayin ettiği Tuğrul Bozan'a Selçukluları durdurma görevi verilmişti. Bunun üzerine Tuğrul Bozan, 1051'de Selçukluları mağlup etti ve Sistan'ı ele geçirse de, Tak Kalesi'ni kuşatmasına rağmen alamadı. Selçuklulara karşı devletin konumunu sağlamlaştıran komutan, Gazne tahtına göz dikti. 10 Kasım 1051'de Gazne'ye doğru yürüyen Tuğrul Bozan, 1052 yılının başlarında Sultan Abdürreşit ve on bir şehzadeyi öldürerek tahtı ele geçirdi. Bu katliamdan Ferruhzad, İbrahim ve Şücâ adlı şehzadeler kurtulabildi. Gazneli Sultan Mesut'un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan'ı hançerlemesi sonucu, sağ kalan üç şehzade de kurtulmuş oldu. Tuğrul'un kesik başı, bir sopaya takılarak Gazne sokaklarında dolaştırıldı. Böylece halk, onun öldüğüne inanmış oldu. Bundan sonra Gazneli komutanlar bir araya geldiler ve sultanlık için Şehzade Ferruhzad'ı seçtiler.

Yurdaer Okur kimdir?

Yurdaer Okur 29 Ekim 1974 yılında Rize'de dünyaya geldi. Yurdaer Okur dizi ve sinema oyuncusudur.

Yurdaer Okur Bafra Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi. Ancak daha sonra kariyerini oyunculuk alanında geliştirmek istedi.

Ardından 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Daha Sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı.

Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı.

Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.

2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı.

Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.

Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.

Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakterini, son olarak da Kefaret dizisinde Ahmet Çınarlı karakterini canlandırmıştır. .