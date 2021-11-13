Emin Günenç Kimdir? Emin Günenç Kırmızı Oda’ya mı katıldı? Survivor Emin Günenç kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacılarından yarışan Emin Günenç’in önümüzdeki günlerde ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’nın kadrosuna katılacağı açıklandı. Oyuncunun ajansı tarafından açıklanan Kırmızı Oda haberi sonrasında arama motorlarında ‘Emin Günenç kimdir? Survivor Emin Günenç Kırmızı Oda’ya mı katılıyor?’ soruları aranmaya başlandı. İşte Survivor Emin Günenç’in hayatı ve kariyeri…
2021-11-13 13:43:30
tv8'in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda'ya, Survivor'da yarışan bir isim katıldı. Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımda yer alan Emin Günenç geçirdiği bir sakatlık sonrası yarışmadan ayrılmıştı. Emin Günenç, Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılacak.
EMİN GÜNENÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 İstanbul'da doğumlu. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Günenç, Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümü mezunu.
8 yaşında futbola başlayan Emin, 18 yaşına kadar futbol oynadığını sakatlanınca bırakmak zorunda kaldığını açıkladı. Emin açıklamasında, ‘Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.' dedi.
Günenç, oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda zamanının büyük bir kısmını da spor yaparak değerlendirmiş. Daha önce de seçmelere kalan Emin, 2019 yılında finale kalıp yedeklerde yer almış.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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