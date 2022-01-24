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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Elkızı final mi? Elkızı son bölüm fragmanı yayınlandı!

Elkızı final mi? Elkızı son bölüm fragmanı yayınlandı!

Elkızı Final mi yapıyor? Elkızı dizisinin final yapacağına ilişkin birçok soru araştırılmaya başlandı. Yayın ekibi sosyal medyada 'Elkızı 13. bölüm fragmanı (Final)' başlıklarıyla dizinin sona ereceğinin sinyallerini verdi. Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? Elkızı 13. bölüm ne zaman yayınlanacak? Elkızı final bölümü ve Elkızı son bölüm ayrıntıları...

2 Saat Önce
2022-01-24 15:31:51
Elkızı final mi? Elkızı son bölüm fragmanı yayınlandı!

Elkızı Final mi yapıyor? Elkızı dizisinin final yapacağına ilişkin birçok soru araştırılmaya başlandı. Yayın ekibi sosyal medyada "Elkızı 13. bölüm fragmanı (Final)" başlıklarıyla dizinin sona ereceğinin sinyallerini verdi. Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? Elkızı 13. bölüm ne zaman yayınlanacak? Elkızı final bölümü ve Elkızı son bölüm ayrıntıları...

Elkızı son bölüm fragmanı yayınlandı!

Elkızı dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sevenleri final bölümü için "bitmememliydi" yorumunu yapıyorlar. Elkızı dizisinin final yapması konusunda henüz yapımcılardan net bir cevap gelmese de fragmanlar "13. bölüm fragmanı (final)" başlığıyla dizinin tanıtımları yapılıyor.

Elkızı 13. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ...

Elkızı final mi?

"Elkızı 13. Bölüm 1. Fragmanı | Bizim Hikayemiz Burada Bitti Ali! (FİNAL)" başlığıyla yayınlanan dizinin final yapılacağı konuşuluyor. Yapımcılardan henüz net bir açıklama gelmedi.

Dizinin gününün değişeceğini ve bu yüzden final yaptığını belirtti. .

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