Elkızı 12. bölüm (yeni bölüm) full izle | Elkızı son bölüm tek parça HD izle

Elkızı 12. bölüm (yeni bölüm) full izle | Elkızı yeni bölüm yayınlandı. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler 12. bölüm tek parça linkini araştırıyor. Peki ama son bölümde neler oldu? Elkızı yeni bölüm özeti yayınlandı mı? Elkızı 12. bölüm full tek parça HD izle...

Elkızı 12. bölüm (yeni bölüm) full izle | Elkızı yeni bölüm yayınlandı. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler 12. bölüm tek parça linkini araştırıyor. Peki ama son bölümde neler oldu? Elkızı yeni bölüm özeti yayınlandı mı? Elkızı 12. bölüm full tek parça HD izle...

Elkızı 12. bölüm (yeni bölüm) full izle

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk annemi attılar gemiden. Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Elkızı 12. Bölümü İzlemek İçin TIKLAYINIZ...

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım? .