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TIMETURK / DİZİ - FİLM / El Kızı 11. bölüm ne zaman? El Kızı son bölüm full izle!

El Kızı 11. bölüm ne zaman? El Kızı son bölüm full izle!

El Kızı 11. bölüm ne zaman? El Kızı son bölümü full tek parça izlemek isteyenler araştırıyor. Peki ama El Kızı dizisi neden yayınlanmadı? Son bölümünde heyecanın doruklarda kaldığı dizinin devamı için özet veya fragman yayınlandı mı? İşte merak edilen El Kızı dizisinin son bölümüne ilişkin detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-03 20:35:41
El Kızı 11. bölüm ne zaman? El Kızı son bölüm full izle!

El Kızı 11. bölüm ne zaman? El Kızı son bölümü full tek parça izlemek isteyenler araştırıyor. Peki ama El Kızı dizisi neden yayınlanmadı? Son bölümünde heyecanın doruklarda kaldığı dizinin devamı için özet veya fragman yayınlandı mı? İşte merak edilen El Kızı dizisinin son bölümüne ilişkin detaylar...

El Kızı 11. bölüm ne zaman?

El Kızı dizisinin son bölümü yılbaşı tatili verdi. Yılbaşına girdiğimiz haftadan itibaren yayınlanmayan dizi 15 Ocak Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranları başındaki sevenleriyle buluşacak.

Fox TV yayın akışı;

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

00:00 Mahkum

El Kızı Dizisi Oyuncu Kadrosu

el kızı oyuncu kadrosu

el kızında kimler oynuyor

El Kızı Dizisi Bir Önceki Bölüm Özeti

Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.

Harun yaşadıklarının faturasını Ezo başta olmak üzere, hayatındaki bütün kadınlara kesmiştir. Annesi dahil... Artık geminin kaptanı odur ve Nermin bile oğlu üzerindeki bütün hakimiyetini kaybetmiştir.

Ezo, Harun'dan kurtulmak için çırpınırken, Ali Ezo'dan gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Sevdiği kadının çıkmazlarından habersiz neler olduğunu anlamaya çalışırken, Harun uğruna terk edildiğine inandırıldığı noktada çok tehlikeli bir sınırda bulur kendisini...

Seher ise Mert sayesinde yaralarını sarmış, yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken; gösterdiği bir zaaf yüzünden çok daha büyük bir tuzağa çekilir.

Konakta ise Cavidan'ın verdiği ilaçlarla yatağa mahkum olan Zeliha, ayağa kalkma mücadelesi vermektedir. Çok geç olmadan kendine gelip kızlarını kurtarabilecek midir?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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