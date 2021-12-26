El Kızı 10. bölüm full izle | El Kızı son bölüm tek parça izle

El Kızı son bölüm yayınlandı. Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Peki ama El Kızı son bölümde neler oldu? El Kızı 10. bölüm tek parça kesintisiz nasıl izlenir? El Kızı full izle...

El Kızı son bölüm yayınlandı. Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Peki ama El Kızı son bölümde neler oldu? El Kızı 10. bölüm tek parça kesintisiz nasıl izlenir? El Kızı full izle...

El Kızı 10. bölüm full izle

Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.

Harun yaşadıklarının faturasını Ezo başta olmak üzere, hayatındaki bütün kadınlara kesmiştir. Annesi dahil... Artık geminin kaptanı odur ve Nermin bile oğlu üzerindeki bütün hakimiyetini kaybetmiştir.

Ezo, Harun'dan kurtulmak için çırpınırken, Ali Ezo'dan gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Sevdiği kadının çıkmazlarından habersiz neler olduğunu anlamaya çalışırken, Harun uğruna terk edildiğine inandırıldığı noktada çok tehlikeli bir sınırda bulur kendisini...

Seher ise Mert sayesinde yaralarını sarmış, yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken; gösterdiği bir zaaf yüzünden çok daha büyük bir tuzağa çekilir. Konakta ise Cavidan'ın verdiği ilaçlarla yatağa mahkum olan Zeliha, ayağa kalkma mücadelesi vermektedir.

Çok geç olmadan kendine gelip kızlarını kurtarabilecek midir?

El Kızı 10. Bölüm Tek Parça Full İzlemek İçin TIKLAYINIZ...

El Kızı dizisinin 11. bölüm fragmanı da dizinin hemen ardından yayınlandı. Fragman "Büyük Aşklar Nefretle Başlarmış!" başlığıyla yayınlandı.

El Kızı 11. Bölüm Fragmanı İçin TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.