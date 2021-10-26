ATV'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun süren sezon finaline son veriyor. Kadrosunu usta isimlerle güçlendiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi 7. sezonuna 200. bölüm ile izleyicisi ile buluşacak. Diziye katılan yeni oyuncuları ve oynadıkları karakterleri merak eden EDHO hayranları 'EDHO yeni oyuncular kimler? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a hangi oyuncular katıldı?' gibi soruları sormaya başladı. İşte EDHO'nun yeni sezonunda dizide yer alacak isimler...

Dizi birbirinden usta isimlerle 7. sezona merhaba demeye hazırlanıyor. ATV'nin en çok izlenene ve kemiklelşmiş hayran kitlesine sahip olan dizisi EDHO'da heyecan kaldığı yeeden devam ediyor. Dizi hayranları 7. sezon 200. bölüm ile sezon finaline son verecek olan diziye katılan eni oyuncularıın kim olduğunu araştırmaya başladı. Dizi kadrosuna kattığı birbirinden güçlü isimlerle reytinglerde daha iddialı olacağa benziyor. Peki EDHO'da yeni oyuncular kimler?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a hangi oyuncular katıldı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni sezonuna bir çok önemli oyuncu katıldı. İşte EDHO'ya katılan oyuncular ve oynadıkları roller;

Uğur Yücel (Ağa Dayı)

EDHO'nun en ses getiren transferlerinden biri Uğur Yücel oldu. Usta oyuncu ve senarist dizide Urfalı Ağa Dayı rolünü canlandıracak. Ağa Dayı güçlü ve önemli bir kişi olarak dizide ön plana çıkacak.

Turgay Tanülkü (Şahin Ağa)

Dizini bir diğer dikkat çekici transferi de Turgay Tanülkü oldu. Dizide Şahin Ağa karakterini canlandıracak olan Turgay Tanülkü hayatının yarısını hapislerde geçirmiş bir şahıs olarak dizideki yerini alacak. Şahin Ağa dizide adaletten ayrılmayan sözü bilinen ve sayılan güçlü bir karakter olarak izleyiciye sunulacak.

Levent Ülgen (Efraim)

Levent Ülgen de EDHO'nuın yeni sezonunda yer alacak. Başarılı oyuncu EDHO'da Hızır'ın eniştesi, Melek'in kocası Efraim'i cankandıracak.

Nurseli İdiz (Anna)

Uzun süre ekranlarda görğlmeyen Nurseli İdiz flaş bir transferle EDHO kadrosuna dahil edildi. Nurseli İdiz EDHO'nun yeni sezonunda Madam Anna rolünde çok güçlü ve zengin bir kadını canlandıracak.

Alara Turan (Yıldız)

EDHO'nun yeni sezonunda genç oyuncu Alara Turan da Yıldız karakterini oynayacak. Yıldız Efraim ve Melek'in kızı olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Hazım Körmükçü (Barış)

Hazım Körmükçü EDHO'nun yeni bölümünde İdris'in yeğeni Barşı karakterini canlandıracak. Barış karanlık tarafı olan bir karakter olarak izleyiciye sunulacak.

Serdar Deniz (Civan)

EDHO'nun yeni sezonunda yer alan isimlerden biri de Serdar Deniz. Usta oyuncu Ağa Dayı'nın sağ kolu Civan rolnü oynayacak.

Eren Vurdem (Yakup)

Eren Vurdem EDHO'da Efraim ve Melek'in oğlu Yakup'u canlandıracak.

Ragıp Savaş (Aziz)

Ragıp Savaş da EDHO'nun yeni sezonunda yer alan bir diğer isim. Ragıp Savaş Tipi ve Emine'nin yeğeni Aziz karakterini canlandıracak.

Tardu Flordun (Kaan)

Tardu Flordun da uzun süre ekranlarda görünmüyordu. Genç oyuncu EDHO'da Tufan'ın yeğeni Kaan'ı canlandıracak.

Burcu Binici (Deniz)

Başarılı oyuncu Burcu Binici EDHO'nun yeni sezzn kadrosunda Tipi ve Emine'nin yeğeni Deniz'i oynayacak.

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