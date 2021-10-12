Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam yayınlanacak mı? EDHO 12 Ekim Salı yeni bölüm var mı? ATV ekranlarında 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmaya başlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. EDHO hayranları uzun süren aranın ardından dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı gün.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam yayınlanacak mı? EDHO 12 Ekim Salı yeni bölüm var mı? ATV ekranlarında 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmaya başlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. EDHO hayranları uzun süren aranın ardından dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı gün.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6. sezon finali ile15 Haziran'da 199. bölümle ekranlara ara vermişti. Milyonlarca kişinin izlediği EDHO'nun yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. 12 Ekim Salı günü dizinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki EDHO bu akşam yayınlanacak mı? EDHO 12 Ekim Salı yeni bölüm var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam yayınlanacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) her salı akşamı ATV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izleniyordu. 12 Ekim Salı akşamı da izeliciler EDHO bu akşam yayınlanacak mı? sorusunu soruyor. EDHO gecesi olarak anılan salı akşamları dizi seon finali arası verdiği için uzun süredir yayınlanmıyordu. EDHO hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı ve dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

EDHO bu akşam yayınlanacak mı?

Alınan bilgilere göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 26 Ekim Salı akşamı 200. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.