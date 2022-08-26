Duy Beni 8. bölüm full izle | Star Tv Duy Beni yeni bölüm (8.bölüm) tek parça full HD izle

Duy Beni 8. bölüm full izle | Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi heyecanla devam ediyor. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler link araştırmasına başladı bile. Peki dizide neler oldu, hangi yorumlar yapıldı? Duy Beni yeni bölüm (8.bölüm) tek parça full HD izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi heyecanla devam ediyor. Diziyi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler link araştırmasına başladı bile. Peki dizide neler oldu, hangi yorumlar yapıldı? Duy Beni yeni bölüm (8.bölüm) tek parça full HD izle!

Duy Beni 8. bölüm full izle

Duy Beni dizisinin 8. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Son bölümde Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına çevirir. Bu olaya Leyla, Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğunu düşünür ve böyle inanır.

Duy Beni 8.bölüm yorumları

- Oyuncular mükemmel

- Ekimin kanat için koşa koşa hastaneye gelmesi kanatın ekimi görünce mutlu olması

- Final yaparsa ağlarım