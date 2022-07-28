Duy Beni 3. bölüm izle | Youtube Duy Beni yeni bölüm (3.bölüm) tek parça ful HD izle
Duy Beni 3. bölüm izle | Sevilen Star TV dizisi Duy Beni'nin yeni bölümü büyük heyecanla, izleyicisi tarafından bekleniyordu. Peki son bölümde neler yaşandı? Ekim ve Bekir'in yaşadığı zorluk onları yıldırdı mı? İşte Youtube Duy Beni yeni bölüm (3.bölüm) tek parça ful HD izle...
2022-07-28 14:33:57
Sevilen Star TV dizisi Duy Beni'nin yeni bölümü büyük heyecanla, izleyicisi tarafından bekleniyordu. Peki son bölümde neler yaşandı? Ekim ve Bekir'in yaşadığı zorluk onları yıldırdı mı? İşte Youtube Duy Beni yeni bölüm (3.bölüm) tek parça ful HD izle...
Duy Beni 3. bölüm izle
Duy Beni dizisinin 3.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...
Yaşadıkları zorbalık Ekim ve Bekir'i alt üst etse de Ekim tekrar ayağa kalkıp kötülerle savaşmaya kararlıdır. Bu sırada onlara uzanan yardım eli herkesi şaşırtır. Kanat kafaları karıştırırken öğretmen Selim'in okulda yaşananlarla alakalı şüpheleri giderek artmaktadır.
Duy Beni dizisi hakkında merak edilenler
Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı dram türündeki televizyon dizisidir.
Dizinin ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı. Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Berk Hakman ve Ege Kökenli yer almaktadır.
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