Duy Beni 17. bölüm izle | Star TV Duy Beni son bölüm (17.bölüm) tek parça izleme ekranı

Duy Beni 17. bölüm izle | Sevilen gençlik ve dram türündeki dizi Duy Beni, her bölümde olduğu gibi bu bölümde de duygulandırdı. Fakat reytingleri geçtiğimiz haftalara göre düşen dizi için final konuşmaları yapılmaya başlandı. Duy beni final mi yapacak? İşte detaylar...

Duy Beni 17. bölüm izle | Sevilen gençlik ve dram türündeki dizi Duy Beni, her bölümde olduğu gibi bu bölümde de duygulandırdı. Fakat reytingleri geçtiğimiz haftalara göre düşen dizi için final konuşmaları yapılmaya başlandı. Duy beni final mi yapacak? İşte detaylar...

Duy Beni 17. bölüm konusu

Aziz, Leyla'nın peşinden gelen arkadaşlarını ıssızlığın ortasında alıkoyar. Bir yandan da yaptıklarından ötürü kafası karışıktır. Kanat, nezarethaneden kurtulup Leyla'yı bulma derdindedir. Halil ise ölümcül görevi için harekete geçer. Artık Leyla'yı kurtarmak için zamana karşı bir yarış başlamıştır.

Duy Beni 17. bölüm izle

Duy Beni dizisinin son bölümünü izlemek için linke tıklayınız. DUY BENİ 17.BÖLÜM LİNKİ...

Duy Beni final mi yapacak?

Geçtiğimiz haftalara göre Duy Beni dizisi düşüşe geçti. Aynı günde yayınlanan diğer 6 dizi Duy Beni dizisinin reytinglerinin düşmesine neden oldu fakat final konusunda bir açıklama gelmedi.