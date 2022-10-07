Duy Beni 14. bölüm izle - Star TV Duy Beni son bölüm tek parça izle - Duy Beni bu haftaki konusu

Duy Beni 14.bölüm izle - Sevilen gençlik dizisi Duy Beni her perşembe yayınlanıyor. Dizinin son bölümünde Rıza'nın bir anda ortadan kaybolması, olayların daha da gizemli bir hal almasına neden oldu. Peki ama bu bölümde neler oldu? Duy Beni bu haftaki konusu ne? Soruların yanıtları için Star TV Duy Beni son bölüm tek parça izle!

Duy Beni 14.bölüm izle - Sevilen gençlik dizisi Duy Beni her perşembe yayınlanıyor. Dizinin son bölümünde Rıza'nın bir anda ortadan kaybolması, olayların daha da gizemli bir hal almasına neden oldu. Peki ama bu bölümde neler oldu? Duy Beni bu haftaki konusu ne? Soruların yanıtları için Star TV Duy Beni son bölüm tek parça izle!

Duy Beni 14. bölüm izle

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Bölüm özeti

Ateş'in oynadığı oyun, Gerçek Koleji'ndeki öğrenciler arasında paniğe neden olurken, Kanat ve Ekim arasında da büyük bir hesaplaşma yaşanır. İki aşık genç, öfkeleri ve aşkları arasında sıkışıp kalmıştır.

Rabia Soytürk ve Sefo sevgili mi?

Duy Beni dizisinde Ekim'i canlandıran Rabia Soytürk, rapi Sefo ile Yeniköy'de bir mekanda pizza yerken görüntülendi. Akıllara Rabia Soytürk ve Sefo sevgili mi? sorusu takıldı.

İkili, daha sonra Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde görüntülendi. Aşk sorularını yanıtsız bırakarak gülümseyen çift, kafalarda soru işareti bıraktı.